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Η Eurobank Equities ειδικός διαπραγματευτής επί των μετοχών της Noval Property

Η σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός έτους.

Η Eurobank Equities ειδικός διαπραγματευτής επί των μετοχών της Noval Property

Δημοσιεύθηκε: 5 Ιουνίου 2026 - 17:44

Η Noval Property ανακοινώνει ότι, η Επιτροπή Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Euronext Athens, με την από 3 Ιουνίου 2026 απόφασή της, ενέκρινε τον ορισμό της εταιρείας «Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως ειδικό διαπραγματευτή των μετοχών της Εταιρείας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την 8η Ιουνίου 2026.

Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την «Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.», (ο «Ειδικός Διαπραγματευτής») με τους ακόλουθους βασικούς όρους:

1. Οι Ειδικός Διαπραγματευτής θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Euronext Athens εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή, ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλλει αμοιβή στον Ειδικό Διαπραγματευτή.

2. Οι ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους, από την ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας.

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