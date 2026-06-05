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ΧΑ: Αλλαγές στους δείκτες μετά την μεταβολή του free float της ΔΕΗ

Ο συντελεστής ευρείας διασποράς των μετοχών της εταιρείας μεταβάλλεται από 61% σε 48% σε όλους τους δείκτες. Σε ισχύ από 22 Ιουνίου.

ΧΑ: Αλλαγές στους δείκτες μετά την μεταβολή του free float της ΔΕΗ

Δημοσιεύθηκε: 5 Ιουνίου 2026 - 19:39

Η Euronext Athens γνωστοποιεί ότι, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της συνδυασμένης προσφοράς νέων μετοχών της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» (GRS434003000), o συντελεστής ευρείας διασποράς (Free Float) των μετοχών της εταιρείας μεταβάλλεται από 61% σε 48% σε όλους τους δείκτες στους οποίους αυτές συμμετέχουν.

Συγκεκριμένα, η αλλαγή θα επηρεάσει τη σύνθεση των παρακάτω δεικτών:

• Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

• Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α.

• FTSE/Χ.Α. Large Cap

• FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς

• FTSE/X.A. Ενέργεια & Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

Παράλληλα, ο συντελεστής βαρύτητας (Weight Factor) των μετοχών της εταιρείας στο Δείκτη ATHEX ESG τροποποιείται από 59,04% σε 46,45%.

Οι ανωτέρω μεταβολές θα τεθούν σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2026.

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