ΧΑ: Αλλαγές στους δείκτες μετά την μεταβολή του free float της ΔΕΗ

Η Euronext Athens γνωστοποιεί ότι, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της συνδυασμένης προσφοράς νέων μετοχών της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» (GRS434003000), o συντελεστής ευρείας διασποράς (Free Float) των μετοχών της εταιρείας μεταβάλλεται από 61% σε 48% σε όλους τους δείκτες στους οποίους αυτές συμμετέχουν.
Συγκεκριμένα, η αλλαγή θα επηρεάσει τη σύνθεση των παρακάτω δεικτών:
• Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.
• Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α.
• FTSE/Χ.Α. Large Cap
• FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς
• FTSE/X.A. Ενέργεια & Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
Παράλληλα, ο συντελεστής βαρύτητας (Weight Factor) των μετοχών της εταιρείας στο Δείκτη ATHEX ESG τροποποιείται από 59,04% σε 46,45%.
Οι ανωτέρω μεταβολές θα τεθούν σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2026.