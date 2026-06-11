Flexopack: Στις 7 Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,166/μετοχή

Η «FLEXOPACK A.E.» ανακοινώνει ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5ης Ιουνίου 2026 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 2.073.255,45 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,175 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό), το οποίο είναι προσαυξημένο κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 96.450 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες (ίδιες μετοχές) εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4548/2018.

Από το άνω ποσό παρακρατείται βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του νόμου 4172/2013, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 24 του Ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019), ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% (0,00875 Ευρώ) και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο καθαρό ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,166 Ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό).

Ημερομηνία αποκοπής του ως άνω μερίσματος της χρήσεως 2025 (cut-off date) ορίσθηκε η Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος της εν λόγω χρήσεως .

Διευκρινίζεται ότι με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό της της Euronext Athens οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος της χρήσεως 2025) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).

Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέτοχοι κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων μερίσματος (record date) της χρήσεως 2025, ήτοι την Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2026.

Η καταβολή του μερίσματος της χρήσεως 2025 θα ξεκινήσει την Τρίτη, 7 Ιουλίου 2026 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».