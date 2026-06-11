#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Prodea: Διανέμει υπόλοιπο καθαρό μέρισμα €1,50/μετοχή

Από την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2025

Prodea: Διανέμει υπόλοιπο καθαρό μέρισμα €1,50/μετοχή

Δημοσιεύθηκε: 11 Ιουνίου 2026 - 19:22

Η «Prodea» ανακοινώνει προς τους μετόχους ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 455.186.819,34 ευρώ (καθαρό) .

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους 55.186.819,34 ευρώ σε συνέχεια της από 10ης Δεκεμβρίου 2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε 400.000.000 ευρώ, ήτοι €1,5066223548 ανά μετοχή (καθαρό).

Για τον προσδιορισμό του καθαρού ποσού του υπόλοιπου προς διανομή μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2025 (λαμβανομένης υπόψη της διανομής προσωρινού μερίσματος κατά τα ανωτέρω) ελήφθη υπόψη ο τελικώς διαμορφωθείς αριθμός των μετοχών που δικαιούνται συμμετοχή στη διανομή, μετά την πιστοποίηση στις 08.06.2026 της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση 10.000.000 νέων μετοχών που αποφασίσθηκε με την από 14.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Από την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2025 (ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η Euronext Securities Athens Α.Ε. κατά την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 (Record Date).

Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Prodea: Επενδύσεις 400 εκατ. με αιχμή ξενοδοχεία και logistics

Δάκτυλος Τραμπ απειλεί (και) τις τιμές φαρμάκων-ΥΠΕΝ: Το… αλαλούμ με τη βιομηχανία-«Κλειδώνει» ντιλ στην Prodea

Quest: Από 18 Ιουνίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,38/μετοχή

Prodea: Από 10 Ιουνίου σε διαπραγμάτευση οι 10 εκατ. νέες μετοχές

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο