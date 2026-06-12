Fourlis: Στις 3 Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,1425/μετοχή

H Fourlis ανακοινώνει την διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή ήτοι καθαρό μέρισμα 0,1425 ευρώ μετά την παρακράτηση φόρου 5%.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Δευτέρα 26.6.2026.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων την Τρίτη 30.6.2026.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3.7.2026 μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.