Morgan Stanley: Ελκυστικές οι ελληνικές τράπεζες, ποιες προτιμά

Θετική στάση απέναντι στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο υιοθετεί η Morgan Stanley, η οποία ξεκινά κάλυψη των συστημικών τραπεζών με σύσταση «overweight» για τις Alpha Bank, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς.

Ο αμερικανικός οίκος εκτιμά ότι το ισχυρό μακροοικονομικό περιβάλλον, η συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση και οι ελκυστικές αποτιμήσεις δημιουργούν περιθώρια περαιτέρω ανόδου για τον κλάδο.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να υπεραποδίδει έναντι της υπόλοιπης Ευρώπης τα επόμενα χρόνια, προβλέποντας ανάπτυξη 2,1% το 2026 και 2% το 2027. Η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, με στήριξη από την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, τις δημόσιες επενδύσεις, την απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων και τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

Το θετικό αυτό περιβάλλον μεταφράζεται σε σημαντικά οφέλη για τις τράπεζες. Ο οίκος προβλέπει διατηρήσιμη ανάπτυξη των επιχειρηματικών δανείων, αύξηση των καταθέσεων κατά 3%-4% ετησίως, ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες και περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού. Παράλληλα, οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν από τις πλέον ευαίσθητες στα επιτόκια στην Ευρώπη, γεγονός που στηρίζει τα καθαρά έσοδα από τόκους και την κερδοφορία τους.

Παρά την ισχυρή πορεία των τραπεζικών μετοχών τα τελευταία χρόνια, η Morgan Stanley θεωρεί ότι οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές. Όπως επισημαίνει, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με περίπου 10% έκπτωση σε όρους δείκτη P/E έναντι του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου για το 2028, ενώ προσφέρουν υψηλότερη ανάπτυξη ενσώματης λογιστικής αξίας και μερισμάτων, καθώς και αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων (RoTE) μεταξύ 14% και 19%.

Στις κορυφαίες επιλογές της τοποθετεί την Alpha Βank, τη Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς. Για την Αlpha Bank δίνει τιμή-στόχο τα 4,9 ευρώ, θεωρώντας ότι η αγορά δεν έχει αποτιμήσει πλήρως τις προοπτικές από την ενίσχυση των προμηθειών, τις πρόσφατες εξαγορές και τις δυνατότητες περαιτέρω εταιρικών κινήσεων. Η μετοχή διαπραγματεύεται, σύμφωνα με τον οίκο, σε ιδιαίτερα ελκυστικά επίπεδα σε σχέση με την αναμενόμενη κερδοφορία της.

Για τη Eurobank, επίσης με τιμή-στόχο 4,9 ευρώ, η Morgan Stanley αναδεικνύει τη διαφοροποιημένη επιχειρηματική βάση και την έκθεση σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές, όπως η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Κύπρος. Παράλληλα, η εξαγορά της ασφαλιστικής Eurolife έχει ενισχύσει σημαντικά τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.

Θετική είναι η στάση και για την Τράπεζα Πειραιώς, για την οποία θέτει τιμή-στόχο τα 11,3 ευρώ. Ο οίκος χαρακτηρίζει την τράπεζα ως το πιο «καθαρό» στοίχημα στην ελληνική οικονομία, προβλέποντας υψηλότερα έσοδα από προμήθειες σε σχέση με τις εκτιμήσεις της αγοράς, χάρη στην ανάπτυξη της διαχείρισης κεφαλαίων, των χορηγήσεων και των εσόδων από ακίνητα.

Αντίθετα, για την Εθνική Τράπεζα η Morgan Stanley υιοθετεί ουδέτερη στάση (Equal-weight), παρά την τιμή-στόχο των 17,2 ευρώ που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 16%. Όπως σημειώνει, η Εθνική αποτελεί την πιο συντηρητική και αμυντική επιλογή στον κλάδο, ωστόσο προτιμά τις τράπεζες με υψηλότερη λειτουργική μόχλευση και μεγαλύτερη ευαισθησία στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Ουδέτερη παραμένει και για την CrediaBank με στόχο τα 1,16 ευρώ, εκτιμώντας ότι η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει τις ισχυρές αναπτυξιακές της προοπτικές.

Τέλος, η Morgan Stanley εκτιμά ότι πρόσθετη στήριξη για τις ελληνικές τραπεζικές μετοχές μπορεί να προέλθει από την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε ανεπτυγμένη από τους δείκτες STOXX και FTSE τον Σεπτέμβριο του 2026 και από τον MSCI το 2027, εξέλιξη που αναμένεται να αυξήσει το ενδιαφέρον των διεθνών θεσμικών επενδυτών για τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία.