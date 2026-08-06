Κύπρου: Ανεβάζει την τιμή-στόχο η Euroxx, βλέπει άνοδο 16%

Αυξάνει την τιμή-στόχο για την Τράπεζα Κύπρου η Euroxx Securities, διατηρώντας τη θετική της στάση για τη μετοχή, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026. Η χρηματιστηριακή ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 13 ευρώ από 11,5 ευρώ προηγουμένως, εξέλιξη που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 16% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής.

Η Euroxx αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για την περίοδο 2026-2028 κατά περίπου 10%, καθώς η τράπεζα ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της χάρη στην ισχυρότερη του αναμενομένου πιστωτική επέκταση, τα υψηλότερα επιτοκιακά έσοδα και τις χαμηλότερες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις.

Ειδικότερα, η χρηματιστηριακή αυξάνει τις εκτιμήσεις της για τα καθαρά κέρδη κατά 14% για το 2026, κατά 8% για το 2027 και κατά 7% για το 2028, ενσωματώνοντας την καλύτερη δυναμική στα βασικά έσοδα της τράπεζας.

Η Euroxx εκτιμά πλέον ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) θα διαμορφωθούν στα 763 εκατ. ευρώ το 2026, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 723 εκατ. ευρώ, επίπεδο που υπερβαίνει ακόμη και τη νέα αναβαθμισμένη καθοδήγηση της διοίκησης για περίπου 750 εκατ. ευρώ.

Βασικοί καταλύτες παραμένουν η ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη, με τα δάνεια να αυξάνονται κατά 5% από την αρχή του έτους στο πρώτο εξάμηνο, η άνοδος των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και η υψηλότερη συνεισφορά του χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος.

Παράλληλα, θετική έκπληξη αποτέλεσε και η ποιότητα του ενεργητικού. Το κόστος κινδύνου διαμορφώνεται σε 28 μονάδες βάσης, χαμηλότερα από το εύρος καθοδήγησης της διοίκησης (40-50 μονάδες βάσης), ενώ η Euroxx ενσωματώνει στις προβλέψεις της και τις αναστροφές προβλέψεων που καταγράφηκαν στο πρώτο εξάμηνο.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι η Τράπεζα Κύπρου εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο ελκυστικές αμυντικές επιλογές στον τραπεζικό κλάδο, χάρη στην ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας, στην ιδιαίτερα ισχυρή κεφαλαιακή της θέση – με δείκτη CET1 στο 20,5% στο τέλος του πρώτου εξαμήνου – αλλά και στην υψηλή μερισματική απόδοση, η οποία εκτιμάται ότι θα υπερβαίνει το 9% ετησίως.

Παρά την ισχυρή πορεία της μετοχής, η Euroxx θεωρεί ότι εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Κύπρου διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 9,8 φορές για το 2026, περίπου 18% χαμηλότερα από τις αντίστοιχες περιφερειακές τράπεζες, ένα χάσμα που εκτιμά ότι μπορεί να περιοριστεί, υποστηριζόμενο από την υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και τις ισχυρές διανομές προς τους μετόχους.

Με τη νέα τιμή-στόχο των 13 ευρώ, η Euroxx εκτιμά ότι η μετοχή θα αποτιμάται με P/E 12 φορές, P/TBV 1,9 φορές και θα εξακολουθεί να προσφέρει ιδιαίτερα ελκυστική μερισματική απόδοση 7,5%.