Ideal: Στις 24 Ιουνίου η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου €0,70/μετοχή

Η IDEAL HOLDINGS A.E. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 4ης Ιουνίου 2026, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό €19.601.372,35 με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,55 σε €1,90 και την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των €39.202.744,70 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,90 σε €1,20 και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ήτοι ποσού €0,70 ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €67.204.705,20 και διαιρείται σε 56.003.921 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,20 η κάθε μία.

Με την υπ’ αριθμ. 4112384/ΑΠ/15-06-2026 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του Καταστατικού της εταιρείας που αφορά στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Το χρηματιστήριο Euronext Athens στις 16.06.2026 ενημερώθηκε για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας και την επιστροφή με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,70 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών με την τελική ονομαστική αξία, €1,20 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους, ποσού €0,70 ανά μετοχή την 18.06.2026 (ημερομηνία αποκοπής).

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο χρηματιστήριο Euronext Athens θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Euronext Athens σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Euronext Athens, όπως ισχύει. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 19.06.2026.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 24.06.2026 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ.