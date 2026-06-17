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Νέα αγορά 15.000 μετοχών Metlen από Ευάγγελο Μυτιληναίο

Στις 16 Ιουνίου 2026, η KILTEO LTD, που συνδέεται στενά με τον εκτελεστικό πρόεδρο Ευάγγελο Μυτιληναίο, αγόρασε 15.000 μετοχές της Metlen Energy & Metals μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην τιμή 41,12 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 616.800 ευρώ.

Νέα αγορά 15.000 μετοχών Metlen από Ευάγγελο Μυτιληναίο

Δημοσιεύθηκε: 17 Ιουνίου 2026 - 11:25

Σε αγορά 15.000 μετοχών της Μetlen Energy & Metals προχώρησε ο εκτελεστικός πρόεδρος του ομίλου, Ευάγγελος Μυτιληναίος, σύμφωνα με γνωστοποίηση συναλλαγής που δημοσιοποίησε η εταιρεία.

Ειδικότερα, η KILTEO LTD, η οποία χαρακτηρίζεται ως πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο, απέκτησε στις 16 Ιουνίου 2026 συνολικά 15.000 κοινές μετοχές της Metlen μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στην τιμή των 41,12 ευρώ ανά μετοχή.

Η συνολική αξία της αγοράς ανέρχεται σε περίπου 616.800 ευρώ, με βάση την τιμή εκτέλεσης της συναλλαγής.

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