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Κεφαλαιαγορά: Πράσινο φως στο ενημερωτικό για Αττικά Πολυκαταστήματα

Η Επιτροπή έδωσε το ok για τη δημόσια προσφορά υφιστάμενων μετοχών και την αρχική εισαγωγή στην Κύρια Κατηγορία της ρυθμιζόμενης αγοράς του Euronext Athens.

Κεφαλαιαγορά: Πράσινο φως στο ενημερωτικό για Αττικά Πολυκαταστήματα

Δημοσιεύθηκε: 17 Ιουνίου 2026 - 17:38

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1094η/17.6.2026 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη δημόσια προσφορά υφιστάμενων μετοχών και αρχική εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Κατηγορία της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens.

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