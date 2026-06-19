BofA: Στα €52 η τιμή-στόχος για τη Metlen, ώθηση από το γάλλιο

Την αισιοδοξία της για τις προοπτικές της Metlen επαναλαμβάνει η Bank of America (BofA), διατηρώντας τη σύσταση Buy και την τιμή-στόχο στα 52 ευρώ ανά μετοχή, η οποία συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 24%-25% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η αμερικανική τράπεζα αναβαθμίζει τις προβλέψεις της για την περίοδο μετά το 2027, ενσωματώνοντας για πρώτη φορά τη συμβολή της παραγωγής γαλλίου και υψηλότερες εκτιμήσεις για τις πραγματοποιούμενες τιμές αλουμινίου.

Στην έκθεσή της με τίτλο «Gallium project = Leaning into critical minerals», η BofA επισημαίνει ότι η Metlen εξελίσσεται σε κομβικό παίκτη για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία στις κρίσιμες πρώτες ύλες, καθώς προχωρά στην κατασκευή μονάδας βιομηχανικής κλίμακας για την παραγωγή γαλλίου στις εγκαταστάσεις της στην Ελλάδα.

Το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα

Οι αναλυτές της τράπεζας επισκέφθηκαν πρόσφατα το εργοστάσιο αλουμινίου της εταιρείας και την πιλοτική μονάδα παραγωγής γαλλίου, όπου, όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά, είδαν να παράγεται το μέταλλο σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο της Metlen, η εμπορική μονάδα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2027 ή στις αρχές του 2028, με στόχο παραγωγή περίπου 50 τόνων ετησίως.

Η διοίκηση είχε εκτιμήσει κατά το Capital Markets Day του 2025 ότι το έργο θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 40 εκατ. ευρώ EBITDA ετησίως, με βάση τιμή γαλλίου 1.000 δολάρια ανά κιλό. Ωστόσο, η BofA τονίζει ότι οι σημερινές δυτικές τιμές spot είναι υπερδιπλάσιες, γεγονός που οδηγεί σε εκτίμηση για πρόσθετη λειτουργική κερδοφορία 80-90 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί στο 6%-7% του EBITDA που προβλέπεται για το 2028.

Στρατηγικό μέταλλο για AI, 5G και άμυνα

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι το γάλλιο αποτελεί ένα μικρό σε όγκο αλλά εξαιρετικά κρίσιμο μέταλλο για την παγκόσμια βιομηχανία ημιαγωγών. Χρησιμοποιείται σε τεχνολογίες όπως τα τσιπ υψηλών συχνοτήτων, οι υποδομές 5G, τα συστήματα ραντάρ, οι δορυφόροι, τα LED, οι φωτοδίοδοι και οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η αγορά χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση προσφοράς, καθώς η Κίνα ελέγχει περίπου το 98%-99% της παγκόσμιας παραγωγής, η οποία ανέρχεται σε μόλις 700-750 τόνους ετησίως. Υπό αυτό το πρίσμα, η προγραμματισμένη παραγωγή της Metlen θα μπορούσε να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος ή ακόμη και το σύνολο των ευρωπαϊκών αναγκών σε γάλλιο, σύμφωνα με την BofA.

Αναβάθμιση προβλέψεων για το 2028

Η τράπεζα προχώρησε σε σημαντική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για το 2028. Ειδικότερα:

Τα έσοδα αυξάνονται κατά 3% στα 8,25 δισ. ευρώ.

Το EBITDA αναβαθμίζεται κατά 16% στα 1,37 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά προσαρμοσμένα κέρδη αυξάνονται κατά 27% στα 722 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αναθεωρούνται ανοδικά κατά 27%, στα 5,05 ευρώ.

Η σημαντικότερη συνεισφορά προέρχεται από τον κλάδο Μετάλλων, όπου η BofA προβλέπει αύξηση του EBITDA κατά 118% σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις για το 2028, χάρη στις υψηλότερες τιμές αλουμινίου και στην ενσωμάτωση των εσόδων από το γάλλιο.

Επόμενος στόχος: σκάνδιο και γερμάνιο

Πέραν του γαλλίου, η BofA αναφέρει ότι η Metlen εξετάζει την παραγωγή και άλλων εξειδικευμένων κρίσιμων μετάλλων, όπως το σκάνδιο και το γερμάνιο, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού στρατηγικών πρώτων υλών.

Παράλληλα, οι αναλυτές σημειώνουν ότι η εταιρεία έχει αναθεωρήσει τη στρατηγική της στον τομέα των έργων EPCM και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μετά τις προειδοποιήσεις κερδοφορίας του 2025, δίνοντας πλέον έμφαση σε έργα με προκαθορισμένη απόδοση και μικρότερο εκτελεστικό κίνδυνο.