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Real Consulting: Πού πήγαν τα 3 πακέτα για το 12,4%

Η αξία των συναλλαγών έφτασε τα 20 εκατ. ευρώ και αφορούσαν συνολικά 3,83 εκατομμύρια μετοχές.

Real Consulting: Πού πήγαν τα 3 πακέτα για το 12,4%

Δημοσιεύθηκε: 19 Ιουνίου 2026 - 13:03

Τρία πακέτα για συνολικό αριθμό 3,83 εκατομμυρίων μετοχών της Real Consulting πέρασαν νωρίτερα στο ταμπλό. Η αξία τους φτάνει τα 20 εκατ. ευρώ. Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν το 12,4% του μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά πληροφορίες πρόκειται για συναλλαγή που αφορά υφιστάμενους μετόχους της εταιρείας και όχι μεταβίβαση σε κάποιον νέο μέτοχο.

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, η Real Consulting πέρα από τον στόχο για περαιτέρω ανάπτυξη στο ήδη υπάρχον προϊοντικό χαρτοφυλάκιό της (τομέας στον οποίο η ζήτηση είναι διεθνώς υψηλή) συνεχίζει να αναζητά στοχευμένες εξαγορές σε συμπληρωματικούς χώρους, με απώτερο σκοπό -μετά και την πρόσκτηση της OTS- να μετεξελιχθεί από πάροχο επιχειρηματικών λύσεων (business solution provider) σε όμιλο ψηφιακής τεχνολογίας (technology digital group).

Oπως δήλωσε πρόσφατα ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Διονύσης Αθανασάκος, στόχος είναι μέσα στο 2026 η εξαγορά μίας-δύο εταιρειών σημαντικού μεγέθους (είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη) που θα μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα και να είναι σε θέση να παραδίδουν άμεσα έργα στο αντικείμενο που δραστηριοποιούνται.

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