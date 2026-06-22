Berenberg: Τιμή-στόχος τα 55 ευρώ για τη Metlen

Σύσταση «Αγορά» (Buy) και τιμή-στόχο τα 55 ευρώ ανά μετοχή δίνει η Berenberg σε ανάλυσή της για τη μετοχή. Εκτιμούμε ότι, καθώς η εταιρεία υλοποιεί το επιχειρηματικό της σχέδιο, η μετοχή -η οποία διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA 7,9 φορές για το 2026- θα συνεχίσει να επαναξιολογείται ανοδικά από την αγορά, γράφουν οι αναλυτές.

Η Metlen αναμένεται να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 στις 6 Αυγούστου. Η εταιρεία ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο του 2026 έσοδα ύψους 2,05 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 37% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Αποθήκευσης και Ενεργειακής Μετάβασης (+168% σε ετήσια βάση) και των Υποδομών (+92% σε ετήσια βάση).

Στον τομέα της Ενέργειας, το χαρτοφυλάκιο έργων αποθήκευσης ενισχύθηκε στα 2 GW μέσω συμφωνιών με τη ΔΕΗ και την Tsakos, ενώ το χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων 283 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο πωλήθηκε στη Schroders Greencoat στο πλαίσιο της στρατηγικής ανακύκλωσης περιουσιακών στοιχείων (asset rotation).

Παρακολουθούμε για περαιτέρω ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο της στρατηγικής αυτής. Οι όγκοι στον τομέα των Μετάλλων κινήθηκαν γενικά σύμφωνα με τις προσδοκίες, με τον όμιλο να προωθεί το επενδυτικό του πρόγραμμα σε βωξίτη, αλουμίνα και αλουμίνιο. Αναμένουμε τη συνέχιση της ισχυρής λειτουργικής επίδοσης στον συγκεκριμένο τομέα, ο οποίος κατά την άποψή μας εξακολουθεί να επωφελείται από τις ανθεκτικές τιμές αλουμινίου (+13% από την αρχή του έτους), εν μέσω διαταραχών στην προσφορά που απορρέουν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Προβλέπουμε για το πρώτο εξάμηνο έσοδα 3,7 δισ. ευρώ, EBITDA 536 εκατ. ευρώ και κέρδη ανά μετοχή (EPS) 1,96 ευρώ.

Στον τομέα της Ενέργειας, η προσοχή μας για το υπόλοιπο του 2026 θα επικεντρωθεί στην υλοποίηση του χαρτοφυλακίου έργων αποθήκευσης ενέργειας 2 GW και στην πρόοδο της στρατηγικής rotation περιουσιακών στοιχείων μετά την πώληση του χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών στη Βρετανία.

Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η καλύτερη κατανόηση από την αγορά των χρηματοοικονομικών μηχανισμών της στρατηγικής asset rotation (δηλαδή της αναγνώρισης κερδών και των μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης) θα λειτουργήσει ως παράγοντας απομείωσης κινδύνου για τη μετοχή και αναζητούμε περισσότερες πληροφορίες προς αυτή την κατεύθυνση, γράφουν οι αναλυτές.

Στον τομέα των Μετάλλων, αναμένουμε τη συνέχιση της σταδιακής αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής γαλλίου, η οποία στοχεύει στην έναρξη παραγωγής το 2027, καθώς και πρόοδο στην εξασφάλιση συμφωνιών απορρόφησης παραγωγής (offtake agreements) με εταίρους από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Ευρώπη.

Αναμένουμε ενημερώσεις για την πιλοτική μονάδα Κυκλικών Μετάλλων, η οποία στα μέσα Μαΐου είχε ολοκληρωθεί κατά περίπου 65%, με στόχο την πρώτη παραγωγή στο πρώτο τρίμηνο του 2027, καθώς και για την πρόοδο της επέκτασης του διυλιστηρίου αλουμίνας από 865 χιλ. τόνους σε 1,25 εκατ. τόνους, έργο που βρίσκεται υπό κατασκευή και αναμένεται να τεθεί πλήρως σε λειτουργία το τέταρτο τρίμηνο του 2027.

Στον τομέα της Άμυνας, αναμένουμε πρόοδο στην επέκταση του βιομηχανικού οικοσυστήματος του Βόλου από δύο σε έξι παραγωγικές μονάδες, οι οποίες αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικές το 2028.