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Εθνική Τράπεζα: Αγορά 639.858 ιδίων μετοχών από 12/6 έως 19/6/2026

Η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 17.641.792 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,93% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 639.858 ιδίων μετοχών από 12/6 έως 19/6/2026

Δημοσιεύθηκε: 22 Ιουνίου 2026 - 18:20

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. («η Τράπεζα»), σε συνέχεια των αποφάσεων της από 30/04/2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και της από 12/06/2026 ανακοίνωσής της αναφορικά με την έναρξη υλοποίησης του πρώτου σκέλους του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που εγκρίθηκε από την ως άνω Γενική Συνέλευση (Σκέλος I), και κατόπιν της από 08/06/2026 σχετικής έγκρισης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (EEM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 12/06/2026 έως και 19/06/2026 απέκτησε συνολικά 639.858 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens με μέση σταθμισμένη τιμή €15,3145 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €9.799.136,63.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, ανακοινώνεται ότι η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 17.641.792 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,93% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

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