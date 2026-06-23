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Viohalco: Διέθεσε 6,3 εκατ. μετοχές της Cenergy μέσω placement

Σε θεσμικούς επενδυτές πούλησε η Viohalco το 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy. Μετά τη συναλλαγή θα κατέχει το 66,7%.

Viohalco: Διέθεσε 6,3 εκατ. μετοχές της Cenergy μέσω placement

Δημοσιεύθηκε: 23 Ιουνίου 2026 - 09:50

Το placement μετοχών της Cenergy επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο η Viοhalco.

Αναλυτικά, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Viohalco SA στις 22 Ιουνίου 2026, η Viοhalco ανακοινώνει ότι συμφώνησε να πωλήσει 6,3 εκατομμύρια υφιστάμενες κοινές μετοχές στη Cenergy Holdings S.A., που αντιστοιχούν σε περίπου 3,0% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy, σε θεσμικούς επενδυτές σε τιμή 24,20 ευρώ ανά Μετοχή στο πλαίσιο 100% δευτερογενούς επιταχυνόμενης ιδιωτικής τοποθέτησης μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (η «Συναλλαγή»).

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Viοhalco θα κατέχει περίπου 66,7% των υφιστάμενων μετοχών της Cenergy.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα σε βάση T+2 στις 25 Ιουνίου 2026, με την επιφύλαξη ικανοποίησης ή παραίτησης από ορισμένες συνήθεις προϋποθέσεις.

Σε σχέση με τη Συναλλαγή, η Viοhalco έχει συμφωνήσει με την Goldman Sachs International («Goldman Sachs» ή ο «Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής») (Sole Global Coordinator) να διατηρήσει τη δέσμευση μη διάθεσης (lock-up) της εναπομένουσας συμμετοχής της στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών μετά την ημερομηνία της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων ή παραίτησης από τον Αποκλειστικό Παγκόσμιο Συντονιστή.

Η Cenergy δεν θα λάβει κανένα έσοδο από τη Συναλλαγή.

Η Goldman Sachs International ενήργησε ως Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής και Από Κοινού Διαχειριστής Βιβλίου Προσφορών (Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner). Η BofA Securities Europe SA («BofA Securities») ενήργησε ως Από Κοινού Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner). Η Piraeus Securities S.A. ενήργησε ως Co-Lead Manager (από κοινού με τις Goldman Sachs και BofA Securities, οι «Διαχειριστές» (Managers)).

 

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