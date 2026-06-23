Κοντόπουλος: Υπάρχει ουρά για εισαγωγή ναυτιλιακών εταιρειών στο Χρηματιστήριο

Το Euronext Athens επιδιώκει να αξιοποιήσει τη θέση της Ελλάδας ως κορυφαίας ναυτιλιακής δύναμης παγκοσμίως και να μετατρέψει την Αθήνα σε έναν ελκυστικό προορισμό για εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες. Μιλώντας στο πλαίσιο του Capital Markets Day με επίκεντρο τη ναυτιλία, ο επικεφαλής του Χρηματιστηρίου Αθηνών Γιάννος Κοντόπουλος τόνισε ότι μετά την επιτυχημένη είσοδο της Safe Bulkers στο ταμπλό της Αθήνας, υπάρχει ήδη ενδιαφέρον από άλλες εταιρείες του κλάδου.

«Υπάρχει pipeline», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με στελέχη που συμμετείχαν στις εργασίες της εκδήλωσης, δεν αποκλείεται μία ή και δύο ακόμη ναυτιλιακές εταιρείες να ξεκινήσουν διαπραγμάτευση στην ελληνική αγορά πριν από το τέλος του 2026.

Η περίπτωση της Safe Bulkers θεωρείται κομβικής σημασίας για τη στρατηγική της Euronext. Η εταιρεία του Πολύ Χατζηιωάννου πραγματοποίησε τη δευτερογενή εισαγωγή της στην Αθήνα στις 2 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια των Ποσειδωνίων, αποτελώντας την πρώτη μεγάλη εισηγμένη ναυτιλιακή που έκανε το βήμα προς τη νέα εποχή της ελληνικής αγοράς υπό την ομπρέλα της Euronext.

Ο πρόεδρος της Safe Bulkers, Λουκάς Μπαρμπαρής, υπογράμμισε ότι η παρουσία στην Αθήνα προσφέρει πρόσβαση σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό επενδυτικό κοινό και ενισχύει τη ρευστότητα της μετοχής. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι ναυτιλιακές που δραστηριοποιούνται έντονα στην Κίνα αποκτούν ένα πρόσθετο χρηματοοικονομικό «στήριγμα» εκτός ΗΠΑ, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και εμπορικών ανταγωνισμών.

Η διοίκηση της Euronext θεωρεί ότι το επενδυτικό περιβάλλον στην Ευρώπη γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό έναντι των αμερικανικών αγορών. Ο επικεφαλής πρωτογενών αγορών του ομίλου, Ματιέ Καρόν, υποστήριξε ότι τα τελευταία χρόνια πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν επιτύχει καλύτερες χρηματιστηριακές επιδόσεις παραμένοντας στις ευρωπαϊκές αγορές αντί να επιλέξουν αποκλειστικά τη Νέα Υόρκη.

Η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη στρατηγική. Ο ευρωπαϊκός όμιλος επιδιώκει να δημιουργήσει στην Αθήνα ένα εξειδικευμένο κέντρο για τη διεθνή ναυτιλία, αξιοποιώντας τη μοναδική θέση της Ελλάδας στον κλάδο. Αν και οι συναλλαγές της Safe Bulkers στην Αθήνα παραμένουν σαφώς χαμηλότερες από εκείνες της Νέας Υόρκης, η επιτυχής υλοποίηση της διπλής εισαγωγής, χωρίς αλλαγές στα λογιστικά πρότυπα ή στο νόμισμα διαπραγμάτευσης, θεωρείται από την αγορά ως ένα σημαντικό τεστ που πέρασε με επιτυχία και μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για νέες ναυτιλιακές αφίξεις στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Ο επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς, Θεόδωρος Τζούρος, χαρακτήρισε τη διαδικασία ιδιαίτερα απλή και οικονομικά αποδοτική, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία δεν χρειάστηκε να αλλάξει τα αμερικανικά λογιστικά πρότυπα (US GAAP) που χρησιμοποιεί ούτε το νόμισμα διαπραγμάτευσης των μετοχών της.

Όπως σημείωσε, η απουσία πολύπλοκων προσαρμογών και πρόσθετων κανονιστικών βαρών μειώνει σημαντικά το κόστος και τον χρόνο υλοποίησης μιας παράλληλης εισαγωγής στην Αθήνα, στοιχείο που θα μπορούσε να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο και για άλλους πλοιοκτήτες να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η αναπληρώτρια επικεφαλής εισαγωγών της Euronext Athens, Λίλιαν Γεωργοπούλου, η οποία έκανε λόγο για έντονο ενδιαφέρον της ναυτιλιακής κοινότητας. Η μεγάλη συμμετοχή στελεχών και εκπροσώπων του κλάδου στην εκδήλωση της Euronext, όπως ανέφερε, επιβεβαιώνει ότι η αγορά παρακολουθεί στενά το εγχείρημα της Safe Bulkers και δημιουργεί προσδοκίες ότι και άλλες εισηγμένες ναυτιλιακές θα εξετάσουν σοβαρά την παρουσία τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα επόμενα χρόνια.