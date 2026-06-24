Alter Ego Media: Από 27 Ιουλίου η καταβολή του μερίσματος

Η εταιρεία ALTER EGO MEDIA Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 12ης Ιουνίου 2026 (η «Γενική Συνέλευση») ενέκρινε τη διανομή συνολικού ποσού €1.754.776,26 από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), το οποίο αντιστοιχεί σε μικτό ποσό ανά μετοχή €0,03, προσαυξημένο αναλογικά κατά το ποσό που θα αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής (cut-off date), ήτοι την 29.06.2026.

Το παραπάνω προς διανομή ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του συντελεστή παρακράτησης για τους μετόχους που υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις). Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να ασκήσει τις εξουσίες που του έχουν χορηγηθεί στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση (17.06.2025) Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος σε μετοχές («Πρόγραμμα») προκειμένου να χορηγηθεί η δυνατότητα στους μετόχους να επιλέξουν την επανεπένδυση μέρους ή και του συνόλου του ποσού του προς διανομή μερίσματος, σε μετοχές της Εταιρείας, και σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος. Επιπλέον, σύμφωνα με τις αποφάσεις της από 17.06.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία να αποφασίζει έκτακτες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με βάση το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, ισχύος πέντε ετών, η οποία (εξουσία) τυγχάνει εφαρμογής και για την εκτέλεση και υλοποίηση των γενικών όρων του Προγράμματος.

Δυνάμει των ανωτέρω εξουσιοδοτήσεων και σε εκτέλεση και εφαρμογή του Προγράμματος, τo Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 22.06.2026 απόφασή του, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€325.000) (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), με την έκδοση μέχρι τριακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (325.000) νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, μέσω επανεπένδυσης μέρους ή και του συνόλου του ποσού του προς διανομή μερίσματος της εταιρικής χρήσης 2025, ήτοι μικτού ποσού έως €1.754.776,26 (προ παρακράτησης φόρου 5%) από τους δικαιούχους του μερίσματος που θα επιλέξουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, την επανεπένδυση του παραπάνω ποσού σε ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών, αντί για μετρητά.

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών θα ισούται με το μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής (VWAP – Volume Weighted Average Price) των πρώτων τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης (δηλαδή από την 01.07.2026 έως και την 03.07.2026), μειωμένη κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης) (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης»). Σε περίπτωση κλασματικού ποσού, η Τιμή Διάθεσης των Nέων Mετοχών θα στρογγυλοποιείται στο αμέσως μεγαλύτερο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Πιο συγκεκριμένα, κάθε δικαιούχος μέτοχος θα δύναται να επανεπενδύσει σε Νέες Μετοχές, εν όλω ή εν μέρει, μέχρι καθαρό ποσό (μετά την αφαίρεση του 5% επί του συνολικού εγκεκριμένου μερίσματος που είτε αντιστοιχεί στο ποσοστό της παρακράτησης φόρου επί του διανεμητέου μερίσματος είτε θα καταβληθεί σε μετρητά στους μετόχους της Εταιρείας, σε περίπτωση που το μέρισμα δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου) €0,0285 ανά μετοχή που κατέχει, ήτοι συνολικά μέχρι ποσό που ισούται με το γινόμενο του αριθμού μετοχών που κατέχει κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος της χρήσης 2025 (δηλ. την 30.06.2026) επί €0,0285 (το «Ποσό Επανεπένδυσης»).

Διευκρινίζεται ότι το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας, θα προσαυξάνει αναλογικά το Ποσό Επανεπένδυσης των λοιπών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 περ. (β) του Νόμου 4548/2018. Το δικαίωμα επιλογής, δηλαδή το δικαίωμα των μετόχων να επιλέξουν σχετικά με τον τρόπο λήψης του Ποσού Επανεπένδυσης είτε σε μετρητά ή/και υπό τη μορφή επανεπένδυσης του συνόλου ή μέρους του Ποσού Επανεπένδυσης σε Νέες Μετοχές, θα ασκείται εντός διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών, και θα ξεκινήσει την πρώτη εργάσιμη μέρα μετά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων του μερίσματος, ήτοι από 01.07.2026 έως και 14.07.2026.

Ο αριθμός των Νέων Μετοχών της Εταιρείας που θα δύναται να λάβει έκαστος δικαιούχος Μέτοχος θα προκύπτει από τη διαίρεση μεταξύ του συνολικού Ποσού Επανεπένδυσης που έκαστος μέτοχος θα δηλώσει ότι επιθυμεί να επανεπενδύσει μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και της Τιμής Διάθεσης, με στρογγυλοποίηση στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό, σε περίπτωση δεκαδικών ψηφίων.

Τυχόν υπόλοιπο εκ του Ποσού Επανεπένδυσης, λόγω των στρογγυλοποιήσεων, θα καταβληθεί σε μετρητά την ημέρα καταβολής του μερίσματος, με έναρξη την 27.07.2026. Μέτοχος της Εταιρείας που δεν διαθέτει το απαιτούμενο Ποσό Επανεπένδυσης για την απόκτηση τουλάχιστον μίας (1) Νέας Μετοχής της Εταιρείας, βάσει της Τιμής Διάθεσης, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, και θα λαμβάνει το συνολικό Ποσό Επανεπένδυσης που δικαιούται αποκλειστικά σε μετρητά.

Το ποσό που αντιστοιχεί στις Νέες Μετοχές που θα εκδοθούν στην Τιμή Διάθεσης, θα καταβληθεί από τους μετόχους που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα προς την Εταιρεία, μέσω συμψηφισμού της απαίτησής τους επί του συνόλου ή μέρους του Ποσού Επανεπένδυσης (κατά την επιλογή εκάστου μετόχου), σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, οι μη αναληφθείσες Νέες Μετοχές δεν θα διατεθούν σε τρίτους, ούτε σε άλλους μετόχους της Εταιρείας, αλλά το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018 και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αναπροσαρμόσει αντίστοιχα το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας, προσδιορίζοντας το ποσό του κεφαλαίου που θα προκύψει από τη μερική κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Δικαιούχοι του μερίσματος για την οικονομική χρήση 2025 και του δικαιώματος επανεπένδυσης του Ποσού Επανεπένδυσης, μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») την Τρίτη 30.06.2026 (record date).

Από τη Δευτέρα 29.06.2026 (ημερομηνία αποκοπής / cut-off date), οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος της οικονομικής χρήσης 2025 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Η πληρωμή του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 27.07.2026, από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»

*Αναλυτικά, η ενημέρωση από την Alter Ego για την αύξηση κεφαλαίου μέσω επανεπένδυσης του μερίσματος, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".