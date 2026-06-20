Ποια είναι τα πιο «φθηνά» blue chips στο Χρηματιστήριο

Με τον Γενικό Δείκτη κοντά σε πολυετή υψηλά και πολλές εισηγμένες να καταγράφουν ισχυρή κερδοφορία, το ερώτημα για τους επενδυτές δεν είναι πια ποιες μετοχές ανέβηκαν περισσότερο, αλλά ποιες παραμένουν φθηνές και ποιες έχουν ήδη ενσωματώσει τις προσδοκίες της αγοράς.

Η συγκριτική ανάλυση της Beta Securities (κλείσιμο 18 Ιουνίου 2026) τοποθετεί κάθε ελληνική μετοχή απέναντι στους δικούς της διεθνείς ανταγωνιστές. O επενδυτής βέβαια θα πρέπει να γνωρίζει ότι το «φθηνό» δεν σημαίνει απαραίτητα καλή επένδυση, ούτε το «ακριβό» κακή. Το premium συχνά αντανακλά ανώτερη ανάπτυξη. Αρκεί να σημειωθεί ότι αρκετές από τις «ακριβές» μετοχές είναι και οι μεγάλες κερδισμένες της χρονιάς.

Titan: Η τσιμεντοβιομηχανία εμφανίζει το μεγαλύτερο discount: διαπραγματεύεται περίπου 42% χαμηλότερα σε όρους P/E από τον μέσο όρο των διεθνών παραγωγών δομικών υλικών, με αντίστοιχη έκπτωση και στο EV/EBITDA. Το εντυπωσιακό νούμερο όμως χρειάζεται μια διευκρίνιση: ο μέσος όρος των 23 φορών «φουσκώνει» κυρίως από τις ακριβές αμερικανικές μετοχές του κλάδου (Vulcan, Martin Marietta). Συγκρινόμενη με τις ευρωπαϊκές τσιμεντοβιομηχανίες — Heidelberg στις 14,1x, Cementir στις 12,8x — η Titan είναι αισθητά λιγότερο φθηνή απ' όσο δείχνει το «42%».

Jumbo: Η μετοχή αποτιμάται περίπου 42% χαμηλότερα από αντίστοιχες ευρωπαϊκές και διεθνείς εταιρείες λιανεμπορίου, παρά την ισχυρή κερδοφορία, την υψηλή παραγωγή ρευστότητας και τον ουσιαστικά αρνητικό καθαρό δανεισμό. Προβληματίζει όμως η πορεία του τίτλου το τελευταίο διάσημα με αρνητική απόδοση σχεδόν 19% σε βάθος εξαμήνου.

Motor Oil: Με P/E μόλις 5,8 φορές τα κέρδη του 2026, διαπραγματεύεται περίπου 28% χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό κλάδο διύλισης. Την ίδια στιγμή όμως, σε όρους EV/EBITDA τα ελληνικά διυλιστήρια τελούν υπό διαπραγμάτευση με premium έναντι των ευρωπαϊκών peers.

HelleniQ Energy: Διαπραγματεύεται με έκπτωση περίπου 19% σε όρους κερδών έναντι των ευρωπαϊκών ομίλων διύλισης. Ισχύει η ίδια επιφύλαξη με τη Motor Oil.

Cenergy Holdings: Με απόλυτο P/E 20,7x μοιάζει ακριβή, αλλά απέναντι στους δικούς της peers (Prysmian, Nexans, NKT) διαπραγματεύεται με discount περίπου 19%.