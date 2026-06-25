Lavipharm: Διανέμει καθαρό μέρισμα €0,019/μετοχή, στις 24 Ιουλίου η καταβολή

Η LAVIPHARM A.E.» ανακοινώνει ότι με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, την 25η Ιουνίου 2026, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων και από τα κέρδη χρήσης 2025 της Εταιρίας, συνολικού ποσού ύψους 3.415.569,66 Ευρώ, ήτοι 0,02 Ευρώ ανά μετοχή.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,019 Ευρώ ανά μετοχή (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους, οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις, όπως βάσει των άρθρων 46, 48 και 63 του Ν. 4172/2013).

Σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δικαιούχοι της ως άνω διανομής, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων, είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές την Τρίτη, 21 Ιουλίου 2026 (Ημερομηνία Προσδιορισμού των Δικαιούχων- Record Date).

Από τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2026 (Ημερομηνία Αποκοπής Δικαιώματος), οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Euronext Athens, χωρίς το δικαίωμα είσπραξης αυτής της χρηματικής διανομής.

Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2026 από την υπηρεσία διενέργειας χρηματικών διανομών της εταιρείας EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε. (πρώην ATHEXCSD)