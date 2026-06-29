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Αγορές ιδίων μετοχών ύψους 12,6 εκατ. ευρώ από την Allwyn

Οι αγορές ιδίων μετοχών έλαβαν χώρα σε τιμές από 13,69 ως 13,8714 ευρώ.

Αγορές ιδίων μετοχών ύψους 12,6 εκατ. ευρώ από την Allwyn

Δημοσιεύθηκε: 29 Ιουνίου 2026 - 10:50

Η Allwyn AG ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών που ανακοινώθηκε στις 4 Ιουνίου 2026, η Εταιρεία απέκτησε συνολικά 914.909 ίδιες μετοχές στο Euronext Athens κατά την περίοδο από 22 έως 26 Ιουνίου 2026, με συνολικό τίμημα €12.613.580,30, όπως αναλύεται κατωτέρω:

Μετά τις ανωτέρω αγορές, η Εταιρεία κατέχει 35.457.400 ίδιες μετοχές, ήτοι ποσοστό 4,39% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας

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