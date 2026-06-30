«Ταύρος» για Helleniq Energy και Motor Oil η Eurobank Equities, οι τιμές-στόχοι

Σε σημαντική αναβάθμιση των εκτιμήσεων για τα δύο ελληνικά διυλιστήρια προχωρά η Eurobank Equities, εκτιμώντας ότι η πρόσφατη γεωπολιτική αναταραχή στη Μέση Ανατολή δεν δημιούργησε απλώς μια πρόσκαιρη εκτίναξη των περιθωρίων διύλισης, αλλά επιβεβαίωσε μια νέα, υψηλότερη βάση κερδοφορίας για τον κλάδο.

Η χρηματιστηριακή αναβαθμίζει τη σύστασή της για τη HelleniQ Energy σε «Buy» από «Hold», αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 12,6 ευρώ από 9,4 ευρώ, ενώ διατηρεί τη Motor Oil ως κορυφαία επιλογή («top pick»), ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα 53,2 ευρώ από 39,1 ευρώ.

Η Eurobank Equities εμφανίζεται αισθητά πιο αισιόδοξη για τις προοπτικές των δύο ελληνικών ομίλων διύλισης, εκτιμώντας ότι η αγορά εξακολουθεί να υποτιμά τη διαρθρωτική βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και, κατ' επέκταση, της κερδοφορίας τους. Σύμφωνα με τη νέα της ανάλυση, η προσωρινή εκτόξευση των περιθωρίων διύλισης που προκάλεσε η κρίση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να έχει υποχωρήσει μετά τις διπλωματικές εξελίξεις, ωστόσο τα επίπεδα στα οποία εξακολουθούν να κινούνται παραμένουν σημαντικά υψηλότερα από τον ιστορικό μέσο όρο.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι τα ελληνικά διυλιστήρια, χάρη στην υψηλή τους έκθεση στο ντίζελ και στα αεροπορικά καύσιμα, θα επιτύχουν το 2026 μέσο περιθώριο διύλισης περίπου 17 δολάρια ανά βαρέλι, δηλαδή κατά 2 έως 3 δολάρια υψηλότερο από το 2025. Αυτό μεταφράζεται σε λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της τάξης του 1,3 δισ. ευρώ τόσο για τη HelleniQ Energy όσο και για τη Motοr Oil, επίπεδο περίπου 30% υψηλότερο από τις προβλέψεις που επικρατούσαν στις αρχές του έτους.

Ωστόσο, η σημαντικότερη διαπίστωση της έκθεσης αφορά τη μεσοπρόθεσμη εικόνα του κλάδου. Η Eurobank Equities θεωρεί ότι τα περιθώρια διύλισης δεν πρόκειται να επιστρέψουν στα προ του 2022 επίπεδα των 6-7 δολαρίων ανά βαρέλι, τα οποία χρησιμοποιούν ακόμη πολλοί αναλυτές ως σημείο αναφοράς για τον κύκλο της αγοράς. Αντίθετα, εκτιμά ότι η νέα «κανονικότητα» διαμορφώνεται σε επίπεδα χαμηλών έως μεσαίων διψήφιων περιθωρίων, εξέλιξη που αποδίδεται στη σταθερή ζήτηση για προϊόντα μέσης απόσταξης, όπως το ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα, αλλά και στη διαχρονικά περιορισμένη δυναμικότητα διύλισης στην Ευρώπη.

Η ανάλυση υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή αγορά εξακολουθεί να εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από εισαγόμενα καύσιμα που μεταφέρονται μέσω μεγαλύτερων και πιο ευάλωτων εμπορικών διαδρομών, στοιχείο που στηρίζει τα περιθώρια κέρδους των σύγχρονων και σύνθετων διυλιστηρίων, όπως τα ελληνικά.

Με βάση αυτή τη θεώρηση, η Eurobank Equities αναθεωρεί σημαντικά προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της. Για τη HelleniQ Energy αυξάνει την πρόβλεψη για τα προσαρμοσμένα EBITDA του 2026 κατά 35%, στο 1,3 δισ. ευρώ, ενώ αναβαθμίζει κατά 15% και 10% αντίστοιχα τις προβλέψεις για το 2027 και το 2028, στα περίπου 1,1 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχα, για τη Motοr Oil προβλέπει EBITDA περίπου 1,3 δισ. ευρώ το 2026 και περίπου 1,1 δισ. ευρώ για τα δύο επόμενα χρόνια, θεωρώντας ότι τα περιθώρια διύλισης θα διαμορφωθούν στα 16 δολάρια ανά βαρέλι το 2026 και θα εξομαλυνθούν στα περίπου 13 δολάρια μεσοπρόθεσμα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη HelleniQ Energy, για την οποία επισημαίνεται ότι η κερδοφορία της δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη διύλιση. Η Eurobank Equities εκτιμά ότι περίπου 500 εκατ. ευρώ από τα λειτουργικά κέρδη του τομέα downstream προέρχονται από δραστηριότητες όπως το trading, η εφοδιαστική αλυσίδα, τα logistics και το εμπορικό δίκτυο, γεγονός που περιορίζει την κυκλικότητα των αποτελεσμάτων και δικαιολογεί υψηλότερη αποτίμηση σε σχέση με έναν «καθαρό» όμιλο διύλισης.

Παρά τη σημαντική άνοδο που έχουν καταγράψει οι μετοχές των δύο εταιρειών, η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι εξακολουθούν να διαπραγματεύονται σε ελκυστικές αποτιμήσεις, χαμηλότερες από τον ιστορικό μέσο όρο, ενώ παράλληλα προσφέρουν υψηλές μερισματικές αποδόσεις και διατηρούν ισχυρούς ισολογισμούς. Όπως σημειώνει, η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τη μόνιμη αναβάθμιση της κερδοφορίας των ελληνικών διυλιστηρίων, γεγονός που αφήνει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανόδου των μετοχών τους.