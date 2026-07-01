Νέες τιμές-στόχοι για Motor Oil-Helleniq Energy από Pantelakis

Ισχυρή εικόνα για τον κλάδο διύλισης στην Ευρώπη περιγράφει η Pantelakis Securities, η οποία διατηρεί σύσταση overweight τόσο για τη Motor Oil όσο και για τη Helleniq Energy, αναθεωρώντας ανοδικά τις τιμές-στόχους της.

Η χρηματιστηριακή ανεβάζει την τιμή-στόχο για τη Motοr Oil στα 51,2 ευρώ από 40 ευρώ (περιθώριο ανόδου 33%) και για τη Helleniq Energy στα 12,5 ευρώ από 10 ευρώ (περιθώριο ανόδου 13% περίπου), διατηρώντας τη Motοr Oil ως κορυφαία επιλογή στον κλάδο.

Σύμφωνα με την ανάλυση, τα περιθώρια διύλισης εκτοξεύθηκαν πρόσφατα λόγω διαταραχών στην προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ και των επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια, γεγονός που οδήγησε σε σημαντική μείωση των αποθεμάτων ντίζελ και jet fuel στην Ευρώπη, σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Αν και τα περιθώρια έχουν υποχωρήσει από τα πρόσφατα υψηλά μετά την αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων, παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τη ζήτηση να εμφανίζεται ανθεκτική παρά το αυξημένο ενεργειακό κόστος και το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον.

Η Pantelakis αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις της για τα περιθώρια διύλισης 2026-2027.

Μετά τα ισχυρά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, με περιθώρια διύλισης στα $20,5/βαρέλι για τη Helleniq Energy και $18,9/βαρέλι για τη Motοr Oil, η Pantelakis Securities αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις της για το 2026-2027, ανεβάζοντας τα περιθώρια στα $17,4/bbl και $15,2/bbl αντίστοιχα για τη Helleniq Energy (+16% και +9%), έναντι $16,7/bbl και $14,8/bbl για τη Motοr Oil (+9% και αμετάβλητο).

Ως εκ τούτου, προβλέπει EBITDA άνω του 1,3 δισ. ευρώ για τη Helleniq Energy και άνω του 1,4 δισ. ευρώ για τη Motοr Oil φέτος, πριν από μια σταδιακή εξομάλυνση σε υψηλά αλλά πιο βιώσιμα επίπεδα ύψους 1,1 - 1,3 δισ. ευρώ τη διετία 2027-28, με ώθηση και από τις «πράσινες» επενδύσεις.