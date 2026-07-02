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Goldman Sachs: Στις 2.600 μονάδες ο νέος στόχος για τον Γενικό Δείκτη

Αυξάνει την τιμή-στόχο για τον Γενικό Δείκτη η Goldman Sachs. Ο οίκος ξεχωρίζει τη χαμηλή αποτίμηση, τις υψηλές μερισματικές αποδόσεις και τη σταθερή αύξηση της κερδοφορίας.

Goldman Sachs: Στις 2.600 μονάδες ο νέος στόχος για τον Γενικό Δείκτη

Δημοσιεύθηκε: 2 Ιουλίου 2026 - 12:31

Ψηλότερα ανεβάζει τον πήχη για το Χρηματιστήριο Αθηνών η Goldman Sachs, η οποία στη νέα της έκθεση για τις αναδυόμενες αγορές θέτει τιμή-στόχο τις 2.600 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη σε ορίζοντα δωδεκαμήνου, από τις 2.500 μονάδες προηγουμένως. Με τον δείκτη στις 2.468 μονάδες κατά τη σύνταξη της έκθεσης, ο νέος στόχος συνεπάγεται περιθώριο ανόδου της τάξεως του 5,3%.

Η αναβάθμιση έρχεται σε μια χρονιά που η ελληνική αγορά έχει ήδη προσφέρει σημαντικές αποδόσεις: από τις αρχές του 2026 ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 14,6% σε όρους ευρώ και 11,9% σε όρους δολαρίου.

Φθηνή αποτίμηση, «πλούσια» μερίσματα

Το επενδυτικό επιχείρημα του αμερικανικού οίκου για την Ελλάδα στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος είναι η αποτίμηση: η ελληνική αγορά διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 10,5 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη δωδεκαμήνου, χαμηλότερα από τις 11,3 φορές του μέσου όρου των αναδυόμενων αγορών (MSCI EM) και λιγότερο από το μισό των πολλαπλασιαστών που εμφανίζουν αγορές όπως η Ταϊβάν (21,4x) ή η Ινδία (20,3x). Ο δείκτης P/B διαμορφώνεται σε μόλις 1,5 φορές τη λογιστική αξία.

Ο δεύτερος πυλώνας είναι η μερισματική απόδοση, η οποία εκτιμάται στο 4,8%, ακριβώς διπλάσια του μέσου όρου των αναδυόμενων αγορών (2,4%) και σαφώς υψηλότερη από αγορές-βαριά χαρτιά του δείκτη όπως η Ταϊβάν (1,7%), η Ινδία (1,5%), η Κίνα (3,4%) και η Κορέα (0,8%), αν και υπολείπεται περιπτώσεων όπως η Ινδονησία (9,2%), η Βραζιλία (7,5%) ή η Τσεχία (5,6%).

Στο σκέλος της κερδοφορίας, το consensus τοποθετεί την αύξηση των κερδών ανά μετοχή στο 12% τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 -σταθερός, διψήφιος ρυθμός που ξεχωρίζει σε συνδυασμό με τη χαμηλή αποτίμηση. Σημειώνεται πάντως ότι οι βραχυπρόθεσμες αναθεωρήσεις εκτιμήσεων εμφανίζονται αρνητικές (-3,7% στον έναν μήνα και -3,1% στο τρίμηνο σε τοπικό νόμισμα), ενώ σε ορίζοντα δωδεκαμήνου παραμένουν θετικές (+5,9%).

Η θέση της Ελλάδας στον χάρτη των αναδυόμενων

Στον συγκριτικό πίνακα της Goldman Sachs, η Ελλάδα συμμετέχει με στάθμιση 0,5% στον δείκτη MSCI EM -μικρό μέγεθος, αλλά με ελκυστικό συνδυασμό χαμηλής αποτίμησης και υψηλών διανομών. Για το σύνολο των αναδυόμενων αγορών, ο οίκος θέτει στόχο τις 2.000 μονάδες για τον MSCI EM, από τις 1.723 μονάδες σήμερα, δηλαδή περιθώριο ανόδου περίπου 16%, μετά από ένα ήδη εντυπωσιακό +25,6% από τις αρχές του έτους σε τοπικά νομίσματα (+22,7% σε όρους δολαρίου).

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το περιθώριο ανόδου που «βλέπει» ο οίκος για την Ελλάδα (+5,3%) είναι από τα πιο συγκρατημένα του πίνακα: για την Κορέα ο στόχος υποδηλώνει άνοδο άνω του 40%, για την Κίνα περίπου 23% και για την Ταϊβάν 13%, ενώ στον αντίποδα, για αγορές όπως η Τσεχία, η Πολωνία ή το Περού οι στόχοι βρίσκονται χαμηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα. 

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