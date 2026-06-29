Μερίσματα: Επτά ελληνικές μετοχές με απόδοση άνω του 5%

Σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον όπου τα επιτόκια αποκλιμακώνονται και η αναζήτηση απόδοσης επιστρέφει στο επίκεντρο, επτά εισηγμένες του Χ.Α. συνδυάζουν μερισματική απόδοση άνω του 5% για το 2026 με αποτιμήσεις χαμηλότερες από τους Ευρωπαίους ομολόγους τους.

Η Allwyn ηγείται με απόδοση 7,60%, ακολουθεί η Aegean με 7% και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με 6,14%, ενώ Motor Oil (5,44%), Jumbo (5,38%), HELLENiQ Energy (5,29%) και OTE (5,05%) συμπληρώνουν την επτάδα μετοχών με ισχυρές μερισματικές αποδόσεις αλλά και discount έναντι των ομοειδών εταιρειών στην Ευρώπη.

Από τις επτά μετοχές, τέσσερις (Allwyn, Aegean, AIA, Motor Oil) έχουν ήδη κόψει το (κύριο) μέρισμα χρήσης 2025 έως και τις 26 Ιουνίου 2026 — με τη Motor Oil να αποκόπτει τη διανομή ύψους 1,427 ευρώ την Παρασκευή.

Για τις άλλες τρεις, η εικόνα είναι διφορούμενη ανάλογα με το τι μετράς ως «μέρισμα»: HELLENiQ Energy, Jumbo και OTE έχουν ήδη κόψει προσωρινό/έκτακτο μέρισμα για τη χρήση 2025 μέσα στο 2026, αλλά το βασικό/τελικό μέρισμα χρήσης 2025 αποκόπτεται μετά τις 26/6 (HELLENiQ & OTE την 1η Ιουλίου, Jumbo στις 22 Ιουλίου).

Πέραν αυτών, η απόδοση της Τράπεζας Πειραιώς αγγίζει το 5,60% — υπερβαίνοντας τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών (4,90%) και μπαίνοντας ουσιαστικά στη ζώνη υψηλής απόδοσης.

Το ασυνήθιστο στοιχείο δεν είναι μόνο το ύψος των αποδόσεων — είναι η σύγκρισή τους με τους ευρωπαϊκούς κλάδους. Με βάση τα στοιχεία της Beta Securities, η Aegean ξεπερνά κατά 529 μονάδες βάσης τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών, διαπραγματευόμενη ταυτόχρονα με P/E discount 27% έναντι των ανταγωνιστών της.

Το ΔΑΑ υπερτερεί σε μερισματική απόδση κατά 243 μ.β. έναντι των ευρωπαϊκών αεροδρομίων, ενώ παράλληλα διαπραγματεύεται με P/E discount 14%. Η μετοχή της Allwyn, παρά το premium αποτίμησης (P/E 21,1x, +80% vs peers), αποδίδει 397 μ.β. πάνω από τον ευρωπαϊκό κλάδο gaming — κάτι που δικαιολογείται από τη δομική σταθερότητα των ταμειακών ροών που παράγει η λοταρία. Το Jumbo, που υποχωρεί 20,1% φέτος, αποδίδει πλέον 5,38% με P/E discount 42% — ο ορισμός του contrarian play.

Στο υπόλοιπο φάσμα της αγοράς, η εικόνα είναι πιο ετερογενής. Η μετοχή της Εθνικής αποδίδει ακριβώς στον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών (4,90%), η Eurobank υπολείπεται κατά 90 μ.β. (4,00%) και η Alpha Bank κατά 110 μ.β. (3,80%) — αν και και οι τρεις διαπραγματεύονται με σημαντικά P/TBV discounts έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών, γεγονός που κρατά ανοιχτό το upside.

Η ΔΕΗ δίνει μερισματική απόδοση 3,46%, με τη Beta να προβλέπει σταδιακή άνοδο στο 4,44% το 2027 και στο 5,24% το 2028, ενώ η Coca-Cola HBC έχει απόδοση 2,34% για τη φετινή χρήση, 2,57% για τη χρήση 2027 και 2,79 για το 2028.

Η Titan (2,46%), η Κρι Κρι (1,68%) και η Cenergy (1,32%) αποτελούν επιλογές ανάπτυξης παρά value plays - με τις δυο τελευταίες να καταγράφουν άνοδο άνω του 50% εφέτος.

Η μοναδική μετοχή του universe που δεν κάνει καμία διανομή για το 2026 είναι η Lamda Development — έναντι μέσης απόδοσης 6,32% για τον ευρωπαϊκό κλάδο real estate. Η επιλογή αυτή συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες χρηματοδότησης του project του Ελληνικού, ωθώντας τους επενδυτές να εστιάσουν αποκλειστικά στο story της αξίας — το P/BV discount (0,9x vs 1,0x peers) και η ανάκαμψη 10,6% το δεύτερο τρίμηνο υποδηλώνουν ότι η αγορά αρχίζει να το αναγνωρίζει.

Για τους επενδυτές που βλέπουν την ελληνική αγορά σε διεθνή σύγκριση, το μήνυμα είναι σαφές: σε έναν κόσμο που ψάχνει αποδόσεις, οι ελληνικές μετοχές τις προσφέρουν και, σε πολλές περιπτώσεις, με το πλεονέκτημα της χαμηλής αποτίμησης ως «δίχτυ ασφαλείας».