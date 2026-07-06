ΔΕΗ: «Συμφωνία» τεχνικής και θεμελιώδους ανάλυσης για υψηλότερα επίπεδα

Η τεχνική εικόνα της ΔΕΗ συνηγορεί με την ανάλυση των θεμελιωδών της μεγεθών: Η μετοχή έχει πολλές πιθανότητες να δει ψηλότερα επίπεδα τιμών μεσοπρόθεσμα:

Κυματική Ανάλυση

Το εβδομαδιαίο γράφημα της ΔΕH αποτυπώνει μια ιδιαίτερα καθαρή ανοδική δομή πέντε κυμάτων (impulse wave) από τα χαμηλά του 2020, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία της μετρικής και επιτρέπει την προβολή στόχων με βάση τις κλασικές αναλογίες Fibonacci.

Το πρώτο μεγάλο κύμα (w1) ολοκληρώθηκε στα μέσα του 2021 στην περιοχή των 11,00 ευρώ, ακολουθούμενο από διορθωτικό κύμα w2 που οδήγησε τη μετοχή έως τα 4,76€ περίπου στα τέλη του 2022 – μια βαθιά αλλά τυπική διόρθωση τύπου zig zag, στο εύρος του 61,8% Fibonacci retracement του w1.

Από εκεί, ξεκίνησε το τρίτο και ισχυρότερο κύμα (w3), το οποίο εσωτερικά αναλύεται σε πέντε υποκύματα (1-2-3-4-5): το υποκύμα 1 οδήγησε στα 11,00 ευρώ (μέσα 2023), το υποκύμα 2 διόρθωσε στα 8,5 ευρώ περίπου, το υποκύμα 3 –το πιο δυναμικό τμήμα της κίνησης– εκτόξευσε τη μετοχή στα 20,56 ευρώ (αρχές 2026), το υποκύμα 4 διόρθωσε στα 16,28 ευρώ, και το υποκύμα 5 θα ολοκληρώσει το w3 στην περιοχή των 27-29 ευρώ.

Η τρέχουσα φάση της αγοράς εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε ολοκλήρωση της κίνησης του κύματος 5 of 3, πριν ένα κύμα 4 πλαγιοκαθοδικό που θα δώσει ευκαιρίες εισόδου αφού μετά η μετοχή θα κινηθεί προς τα 35+ ευρώ .

Με προβολή Fibonacci extension (τυπικά 0,618–1,0 του μήκους του w1 πάνω από τη βάση του w4/αρχή του w5), ο τεχνικός στόχος του κύματος w5 προσδιορίζεται στα 36.5-38 ευρώ (36,78) , επίπεδο που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της πενταπλής ανοδικής ακολουθίας που ξεκίνησε από το 2020. Το επίπεδο αυτό αποτελεί ρεαλιστικό μεσοπρόθεσμο τεχνικό στόχο, εφόσον διατηρηθεί η δομή πάνω από τα προηγούμενα υψηλά στήριξης (περιοχή 16,28–20,48 ευρώ, πρώην αντίσταση w3-3/w3-4).

Σε επίπεδο διαχείρισης κινδύνου, ακύρωση του σεναρίου w5 θα προέκυπτε μόνο σε περίπτωση καθαρού κλεισίματος κάτω από τη βάση του κύματος 4 της w3 (περιοχή 16,28€), κάτι που δεν φαίνεται πιθανό υπό τις τρέχουσες συνθήκες momentum.

Θεμελιώδη Στοιχεία και Fair Value της μετοχής

Η ΔΕΗ τελεί υπό διαπραγμάτευση στην περιοχή 23,70-24,00 € ανά μετοχή, με κεφαλαιοποίηση που ξεπερνά τα 13 δισ. ευρώ. Το επιχειρηματικό σχέδιο 2026-2028 προβλέπει επενδύσεις άνω των 10 δισ. ευρώ, με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (στόχος 12,7 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2028) και στα δίκτυα διανομής, ενώ ο λιγνίτης μηδενίζει πρακτικά τη συνεισφορά του στα κέρδη μετά το 2026.

Οι αναλυτές της αγοράς έχουν αναθεωρήσει ανοδικά τις εκτιμήσεις τους με το consensus να κυμαίνεται σε εύρος περίπου 21-26€, EBITDA-στόχο άνω των 2,9 δισ. ευρώ για το 2028 (+45% έναντι 2025).

Σε επίπεδο πολλαπλασιαστών, η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου στις 6x EV/EBITDA 2026E, δηλαδή με discount περίπου 30% έναντι των ευρωπαϊκών εταιρειών κοινής ωφέλειας — ένα discount που αρκετοί οίκοι χαρακτηρίζουν αδικαιολόγητο δεδομένης της αναπτυξιακής τροχιάς κερδών.

Με βάση το μοντέλο αποτίμησης (DCF/RAB-based, ενσωματώνοντας το πλήρες αναπτυξιακό πρόγραμμα ΑΠΕ, τη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση των δικτύων και το προφίλ ελεύθερων ταμειακών ροών 2026-2029), το εύλογο fair value προσδιορίζεται στα 47,4 ευρώ ανά μετοχή.

Το επίπεδο αυτό βρίσκεται σημαντικά υψηλότερα από τον τρέχοντα μέσο όρο τιμών-στόχων της αγοράς (21-26€), υποδηλώνοντας ότι η αγορά συνεχίζει να αποτιμά τη ΔΕΗ κυρίως ως παραδοσιακή εταιρεία κοινής ωφέλειας και όχι πλήρως ως αναπτυξιακή εταιρεία ΑΠΕ/δικτύων με προφίλ ανάπτυξης upside από data centers, διεθνή επέκταση και discretionary capex.

Η απόκλιση αυτή αντανακλά ουσιαστικά ένα σενάριο re-rating που δεν έχει ακόμη τιμολογηθεί πλήρως, με καταλύτες πιθανή αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε developed status από MSCI/FTSE Russell/Stoxx εντός του 2026, κάτι που θα μπορούσε να στηρίξει «ακριβότερες» αποτιμήσεις για blue-chip ονόματα όπως η ΔΕH.

Θετικά στοιχεία (Πλεονεκτήματα)

● Ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά EBITDA: στόχος άνω των 2,9 δισ. ευρώ το 2028, +45% έναντι του στόχου 2025, με σαφή καθοδήγηση από τη διοίκηση.

● Μετασχηματισμός χαρτοφυλακίου προς «καθαρές» δραστηριότητες: περίπου το 85% των επενδύσεων 2026-2028 κατευθύνεται σε ΑΠΕ και δίκτυα, με πλήρη απόσυρση του λιγνίτη από τα κέρδη μετά το 2026.

● Σταθερή, προβλέψιμη συνεισφορά από τη ρυθμιζόμενη δραστηριότητα δικτύων (διανομή/μεταφορά), που προσφέρει άμυνα σε περιόδους μεταβλητότητας των τιμών ενέργειας.

● Δεν απαιτείται νέα άντληση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου, καθώς μεγάλο μέρος του capex είναι discretionary και προσαρμόζεται στον ρυθμό υλοποίησης — στοιχείο που ενισχύει την ορατότητα προς επενδυτική βαθμίδα.

● Σημαντικό discount αποτίμησης (περίπου 30%) έναντι ευρωπαϊκών peers σε όρους EV/EBITDA, που αφήνει περιθώριο re-rating.

● Πιθανή αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς εντός 2026 από MSCI/FTSE Russell/Stoxx, με θετικές επιπτώσεις σε ροές και αποτίμηση.

● Νέες δραστηριότητες υψηλού upside εκτός βασικού πλάνου (data centers, ψηφιακές υπηρεσίες, ηλεκτροκίνηση), οι οποίες δεν έχουν ενσωματωθεί πλήρως στις εκτιμήσεις της αγοράς.

● Μερισματική πολιτική σε ανοδική τροχιά, με εκτιμώμενη απόδοση περίπου 5,3% το 2027 και ανοδική τάση στη συνέχεια.

Προκλήσεις

● Υψηλός κύκλος επενδύσεων βραχυπρόθεσμα (κορύφωση περίπου 3,45 δισ. ευρώ το 2026), που οδηγεί σε αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές στο μέσο της περιόδου πριν αποκατασταθεί η παραγωγή κεφαλαίων.

● Καθαρός δανεισμός σε κορύφωση περίπου 3,3x-3,5x EBITDA, με ανάγκη πειθαρχημένης διαχείρισης ισολογισμού για τη διατήρηση της επενδυτικής βαθμίδας.

● Ευαισθησία σε ρυθμιστικό/πολιτικό κίνδυνο (τιμολόγια, στήριξη ενεργειακού κόστους, WACC δικτύων), δεδομένης της σημαντικής παρουσίας του ελληνικού Δημοσίου στη μετοχική σύνθεση.

● Έκθεση σε διακυμάνσεις τιμών χονδρεμπορικής αγοράς ενέργειας και σε καιρικές συνθήκες (υδροηλεκτρική παραγωγή, φωτοβολταϊκά), που επηρεάζουν τη μεταβλητότητα των βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων.

● Ανταγωνισμός σε αγορές Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ρουμανία, Βουλγαρία, Β. Μακεδονία) και εκτελεστικός κίνδυνος στην υλοποίηση του φιλόδοξου προγράμματος ΑΠΕ 12,7 GW.

● Ενδεχόμενη αύξηση κόστους χρηματοδότησης σε περιβάλλον μεταβλητών επιτοκίων, με άμεση επίδραση στο discount rate και άρα στην αποτίμηση DCF.

● Μετά το ισχυρό ράλι της μετοχής (νέα ιστορικά υψηλά), υπάρχει βραχυπρόθεσμος κίνδυνος υπεραγορασμένων συνθηκών (overbought) και τεχνικής διόρθωσης πριν τη συνέχιση της ανοδικής τάσης.

Συμπέρασμα και Στρατηγική

Συνοψίζοντας, η ΔΕΗ παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα εικόνα:

Τεχνικά : Βρίσκεται σε ισχυρή ανοδική τάση (5ο κύμα Elliott) με άμεσο στόχο τα 33,84 ευρώ.

: Βρίσκεται σε ισχυρή ανοδική τάση (5ο κύμα Elliott) με άμεσο στόχο τα 33,84 ευρώ. Βασικό σενάριο : Τα 33,84 ευρώ τεχνικός στόχος. Μακροπρόθεσμο αισιόδοξο σενάριο: σταδιακή σύγκλιση προς το fair value 47,40 ευρώ, εφόσον επιβεβαιωθούν τα θεμελιώδη. Η στρατηγική μετάβασης στις ΑΠΕ και η ισχυρή θέση στην αγορά είναι τα κύρια πλεονεκτήματά της.

: Τα 33,84 ευρώ τεχνικός στόχος. Μακροπρόθεσμο αισιόδοξο σενάριο: σταδιακή σύγκλιση προς το fair value 47,40 ευρώ, εφόσον επιβεβαιωθούν τα θεμελιώδη. Η στρατηγική μετάβασης στις ΑΠΕ και η ισχυρή θέση στην αγορά είναι τα κύρια πλεονεκτήματά της. Κίνδυνοι: Το υψηλό χρέος και η περιορισμένη αύξηση των εσόδων είναι οι κύριες προκλήσεις.

Επομένως, ο συνδυασμός τεχνικής ανάλυσης (στόχος 33,84 ευρώ) και θεμελιώδους ανάλυσης (47,4 ευρώ) δημιουργεί ένα ελκυστικό σενάριο, με την προϋπόθεση ότι η εταιρεία θα καταφέρει να μειώσει το χρέος της και να διατηρήσει την κερδοφορία της κατά την ενεργειακή μετάβαση.

* Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.