Περιθώριο ανόδου άνω του 20% για την E.In.S. βλέπει η Optima

Θετικές προοπτικές για τη European Innovation Solutions (E.In.S.) διαβλέπει η Optima Bank, η οποία σε sponsored έκθεσή της αποτιμά τη μετοχή στα 2,34 ευρώ, εκτιμώντας ότι υπάρχει περιθώριο ανόδου 20,1% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης.

Στην έκθεσή της, η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι η εταιρεία είναι κατάλληλα τοποθετημένη ώστε να επωφεληθεί από τον επόμενο πολυετή κύκλο ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων (2028-2034), αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, στην υλοποίηση σύνθετων δημόσιων έργων και στην ανάπτυξη οικοσυστημάτων καινοτομίας.

Η Optima υπογραμμίζει ότι η E.In.S., η οποία ιδρύθηκε το 1990, έχει διευρύνει σημαντικά το αντικείμενό της τα τελευταία χρόνια, συμμετέχοντας σε έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), το ΕΣΠΑ, εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα, αλλά και σε δράσεις που αφορούν την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την άμυνα και τις τεχνολογίες διττής χρήσης, την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Κατά την Optima, οι αναπτυξιακές προοπτικές της εταιρείας συνδέονται με την αναμενόμενη διάθεση σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων μέσω του νέου ΕΣΠΑ, του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα (Social Climate Fund), του Ταμείου Εκσυγχρονισμού (Modernisation Fund) και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, καθώς και με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της καινοτομίας, της ενεργειακής μετάβασης, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της άμυνας.

Σε επίπεδο μεγεθών, η χρηματιστηριακή προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης πωλήσεων και EBITDA 11,5% για την περίοδο 2025-2030, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 17,1%. Παράλληλα, αναμένει ισχυρές λειτουργικές και ελεύθερες ταμειακές ροές από το 2026 και μετά, με μέσο ετήσιο ελεύθερο cash flow 2,86 εκατ. ευρώ την περίοδο 2026-2030.

Η Optima προβλέπει ακόμη ότι η εταιρεία θα διατηρήσει καθαρή ταμειακή θέση, η οποία εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από περίπου 4,7 εκατ. ευρώ το 2026 σε 12,4 εκατ. ευρώ έως το 2030. Παράλληλα, εκτιμά ότι η E.In.S. θα ακολουθήσει μερισματική πολιτική με δείκτη διανομής 40,5%, προβλέποντας μέρισμα 0,06 ευρώ ανά μετοχή για το 2026, που αντιστοιχεί σε εκτιμώμενη μερισματική απόδοση 3%.

Η αποτίμηση της εταιρείας βασίζεται σε μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF) δύο σταδίων, με προβλέψεις έως το 2030, τελικό ρυθμό ανάπτυξης 1% και μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου (WACC) 10,6%, οδηγώντας σε εύλογη αξία 2,34 ευρώ ανά μετοχή.