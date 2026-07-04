Χρηματιστήριο: Blue chips με το πόδι στο γκάζι αλλά και στο... φρένο

Με το χρηματιστήριο σε υψηλά 200 μηνών μετά την τελευταία ανοδική κίνηση, στις τάξεις των blue chips καταγράφονται έντονες διαφοροποιήσεις σε επίπεδο απόδοσης, τόσο σε επίπεδο έτους, όσο και σε επίπεδο μήνα.

Πρωταγωνιστής παραμένει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με απόδοση 81,8% από τις αρχές του έτους. Το τελευταίο 30ήμερο η μετοχή ενισχύθηκε κατά 7,84%, καθώς η αγορά προεξόφλησε και στη συνέχεια υποδέχθηκε με ιδιαίτερα θετικό τρόπο την ιδιωτική τοποθέτηση και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Η εταιρεία άντλησε τελικά περίπου 659 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να αγγίζουν τα 3 δισ. ευρώ, εξασφαλίζοντας ισχυρή χρηματοδότηση για το νέο επενδυτικό της πρόγραμμα και διευρύνοντας σημαντικά το free float, εξέλιξη που ενισχύει και τις πιθανότητες ένταξης στον MSCI Developed Markets.

Ανάλογη είναι η εικόνα στη ΔΕΗ. Η μετοχή κατέγραψε άνοδο 10% τον τελευταίο μήνα, ανεβάζοντας τη φετινή της απόδοση στο 30,2% και οδηγώντας την τιμή στα 23,70 ευρώ, σε νέο ιστορικό υψηλό. Ο βασικός καταλύτης ήταν η εξαιρετικά επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από διεθνή χαρτοφυλάκια και αναβάθμισε τις προσδοκίες για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου του ομίλου.

Ισχυρή δυναμική εμφάνισε και ο ΑΔΜΗΕ, ο οποίος σημείωσε άνοδο 12,21% μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες, με αποτέλεσμα η απόδοση από την αρχή του έτους να διαμορφωθεί στο 48%. Μετά την αύξηση κεφαλαίου, η αγορά εξακολουθεί να αποτιμά θετικά το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και τη σταθερή αύξηση των ρυθμιζόμενων εσόδων.

Στην Coca-Cola HBC, η άνοδος 19,1% του τελευταίου μήνα ανέβασε τη συνολική απόδοση της χρονιάς στο 33,1%. Η μετοχή συνέχισε να προσελκύει κεφάλαια μετά τις θετικές εκθέσεις ξένων οίκων και την ανθεκτικότητα που εμφανίζουν τα οικονομικά της μεγέθη.

Η ΑΒΑΞ ενισχύθηκε κατά 11,5% τον τελευταίο μήνα, με αποτέλεσμα τα κέρδη από την αρχή του έτους να φθάσουν στο 30,6%, ενώ η μετοχή κινείται πλέον σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Οι επενδυτές συνεχίζουν να προεξοφλούν ισχυρή κερδοφορία, στηριζόμενοι στο υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων.

Η Motor Oil πρόσθεσε 3,64% τον τελευταίο μήνα, οδηγώντας την ετήσια απόδοση στο 31,8%, ενώ η μετοχή κινείται επίσης σε ιστορικά υψηλά. Το ενδιαφέρον ενισχύθηκε μετά τις θετικές εκθέσεις αναλυτών για τις προοπτικές κερδοφορίας και τις υψηλότερες τιμές-στόχους που δημοσιεύθηκαν για τον κλάδο αλλά και το κυοφορούμενο ντιλ με τον όμιλο Aktor.

Θετική εικόνα διατηρούν επίσης η Helleniq Energy, όπου η άνοδος 6,89% του τελευταίου μήνα ανέβασε την ετήσια απόδοση στο 31,7%, καθώς και ο ΟΤΕ, ο οποίος με κέρδη 7,61% στο τελευταίο 30ήμερο έφθασε στο 15,7% από τις αρχές του έτους. Η Metlen ενισχύθηκε κατά 4,1%, περιορίζοντας τις απώλειες της χρονιάς, ενώ η Aegean, με άνοδο 6,93%, επιχειρεί να ανακτήσει μέρος του χαμένου εδάφους (-9,1% στο έτος).

Με το πόδι στο φρένο

Στον αντίποδα, ορισμένοι από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της χρονιάς δείχνουν να περνούν σε φάση αφομοίωσης των κερδών.

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Cenergy. Παρότι εξακολουθεί να καταγράφει την εντυπωσιακή απόδοση 54% από την αρχή του έτους, η μετοχή υποχώρησε κατά 7,45% μέσα στον τελευταίο μήνα. Η διόρθωση ήρθε μετά το επιτυχημένο placement, μέσω του οποίου αυξήθηκε η διασπορά της μετοχής και εισήλθαν νέα θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Παρόμοια είναι η εικόνα και στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Παρά τη συνολική άνοδο 32,3% από τις αρχές του έτους, η μετοχή υποχώρησε κατά 3,86% τον τελευταίο μήνα. Την προσεχή εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση που θα επικυρώσει την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου.