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Piraeus Securities: Νέα τιμή-στόχος τα €7,1 για τα Πλαστικά Θράκης

Η εισηγμένη παρουσίασε σημαντική αύξηση EBITDA και κερδών ανά μετοχή το πρώτο τρίμηνο. Οι αναλυτές περιμένουν ισχυρότερες ταμειακές ροές και προοπτικές ανάπτυξης.

Piraeus Securities: Νέα τιμή-στόχος τα €7,1 για τα Πλαστικά Θράκης

Δημοσιεύθηκε: 7 Ιουλίου 2026 - 15:50

Η Πλαστικά Θράκης κατέγραψε ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) να διαμορφώνονται στο 0,12 ευρώ (+0,11 ευρώ σε ετήσια βάση) και τα EBITDA να αυξάνονται κατά 65% σε ετήσια βάση, στα 15,1 εκατ. ευρώ, επισημαίνει η Πειραιώς Securities σε ανάλυσή της για την εισηγμένη.

Η ισχυρή επίδοση οφείλεται στη συνεχιζόμενη αύξηση των μεριδίων αγοράς, στη βελτίωση του μείγματος προϊόντων και στην υψηλότερη λειτουργική μόχλευση, οδηγώντας στην υψηλότερη κερδοφορία πρώτου τριμήνου των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Σημαντικό είναι επίσης ότι η διοίκηση ανέφερε πως οι τάσεις αυτές αναμένεται να συνεχιστούν και κατά το δεύτερο τρίμηνο, παρέχοντας περαιτέρω στήριξη στις αναβαθμισμένες εκτιμήσεις μας για την κερδοφορία, γράφουν οι αναλυτές. Ως εκ τούτου, αυξάνουμε την τιμή-στόχο μας στα 7,1 ευρώ ανά μετοχή (από 6,7 ευρώ προηγουμένως) και επαναλαμβάνουμε τη θετική μας στάση, καθώς θεωρούμε ότι ο Όμιλος μεταβαίνει σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο με διαρθρωτικά ισχυρότερη παραγωγή ταμειακών ροών.

Η εισηγμένη διαπραγματεύεται σήμερα με δείκτη EV/EBITDA 4,7x για το 2026, έναντι μέσου όρου 8,4x για τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου, παρότι προσφέρει ανώτερη εκτιμώμενη μερισματική απόδοση για το 2026, ύψους 5,6%, έναντι 2,2% των συγκρίσιμων εταιρειών.

Πιστεύουμε ότι η ισχυρότερη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών και η συνεπής υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια σταδιακή επαναξιολόγηση (re-rating) της μετοχής σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, καταλήγει.

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