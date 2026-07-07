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XA: Στο 69,3% μειώθηκαν οι συναλλαγές των ξένων επενδυτών τoν Ιούνιο

Η Κεφαλαιοποίηση του ΧΑ διαμορφώθηκε στο τέλος του μήνα στα €149,60 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,95%, σε σχέση με τα επίπεδα του Μαΐου.

XA: Στο 69,3% μειώθηκαν οι συναλλαγές των ξένων επενδυτών τoν Ιούνιο

Δημοσιεύθηκε: 7 Ιουλίου 2026 - 18:15

Ανοδικά κινήθηκε το Χρηματιστήριο Euronext Athens κατά το μήνα Ιούνιο 2026, με τον Γενικό Δείκτη να παρουσιάζει αύξηση κατά 3,67% σε σχέση με τα επίπεδα του Μαΐου 2026.

Ειδικότερα, η εικόνα της χρηματιστηριακής αγοράς σύμφωνα με τα στοιχεία του νέου AXIANumbers Ιούνιος 2026, διαμορφώθηκε ως εξής:

  • Δημιουργήθηκαν 474 νέοι λογαριασμοί πελάτη και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σε σχέση με 2.461 νέους λογαριασμούς τον Μάϊο, ενώ οι Συλλογικοί Λογαριασμοί Πελατείας στο σύνολό τους (Μερίδες Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών και Μερίδες Ασφαλειών), κατέχουν €6,69 δισ.(4,47% της συνολικής Αξίας Χαρτοφυλακίου.
  • Η Κεφαλαιοποίηση του ΧΑ διαμορφώθηκε στο τέλος του μήνα στα €149,60 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,95%, σε σχέση με τα επίπεδα του Μαΐου (€145,31 δισ.).
  • Η Αξία Συναλλαγών για τον Ιούνιο 2026 έφτασε τα 313,71 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 7,64% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €6.836,17 εκατ., ενώ σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 που η αξία συναλλαγών ήταν €4.131,35 εκατ., σημειώθηκε αύξηση 52,82%.
  • Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν εισροές ύψους €158,27 εκατ. κατά το μήνα Ιούνιο 2026, σε αντίθεση με τους Ημεδαπούς Δικαιούχους Μερίδων οι οποίοι πραγματοποίησαν εκροές ύψους €158,27 εκατ. τον Ιούνιο 2026 .
  • Η κατανομή της Αξίας Χαρτοφυλακίου των Δικαιούχων Μερίδων διαμορφώθηκε στα 68,60% για τους Αλλοδαπούς Δικαιούχους Μερίδων και 31,40% για τους Ημεδαπούς.
  • Οι χώρες με την μεγαλύτερη αξία χαρτοφυλακίου (μερίδες πελάτη) για το μήνα Ιούνιο 2026 ήταν οι ΗΠΑ με αξία συνολικού χαρτοφυλακίου €25,03 δισ, η Κύπρος με αξία χαρτοφυλακίου €13,90 δισ. και το Λουξεμβούργο με αξία χαρτοφυλακίου €9,53 δισ.
  • Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν το 69,3% των συνολικών συναλλαγών (αγορές & πωλήσεις) τον Ιούνιο 2026 (σε σχέση με το 71,6% τον προηγούμενο μήνα), ενώ οι Ημεδαποί Δικαιούχοι Μερίδων, πραγματοποίησαν το 30,7% των συναλλαγών (σε σχέση με το 28,4% τον προηγούμενο μήνα).

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