Goldman Sachs: Πώς οι αποφάσεις της Fed θα επηρεάσουν τις μετοχές

Mια υψηλότερη του αναμενομένου μέτρηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα θα μπορούσε να επιβαρύνει τις μετοχές, προειδοποιεί η Goldman Sachs. Παράλληλα προσθέτει ότι ενδέχεται να έρθουν αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve, κάτι που θα επισκιάσει τις εκτιμήσεις της για ένα ακόμη τρίμηνο ισχυρών εταιρικών κερδών.

Η επενδυτική τράπεζα αναμένει ότι ο δομικός πληθωρισμός τον Ιούνιο θα αυξηθεί κατά 0,17% σε μηνιαία βάση, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, ενώ ο συνολικός πληθωρισμός εκτιμά ότι θα υποχωρήσει κατά 0,11%, καθώς η πτώση των τιμών ενέργειας θα αντισταθμίσει τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Παρότι η Goldman Sachs προβλέπει ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια φέτος, οι αγορές προεξοφλούν σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής κατά σχεδόν 50 μονάδες βάσης έως τα μέσα του 2027, γεγονός που αποτελεί βασικό κίνδυνο για τις μετοχές ενόψει της ανακοίνωσης των στοιχείων για τον πληθωρισμό την επόμενη εβδομάδα και της συνεδρίασης της Fed στις 28-29 Ιουλίου.

Η τράπεζα εκτιμά ότι η αύξηση των κερδών θα συνεχίσει να στηρίζει τις μετοχές μεσοπρόθεσμα, ωστόσο υποστηρίζει ότι μια νέα σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής από τη Fed θα επιβάρυνε τις αγορές, περιορίζοντας τις προσδοκίες για την ανάπτυξη, αυξάνοντας το κόστος χρηματοδότησης σε έναν κύκλο επενδύσεων που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη και απαιτεί υψηλά κεφάλαια, ενώ θα επανέφερε συνθήκες που έχουν παρατηρηθεί σε προηγούμενες κορυφώσεις των αγορών.

Συγχρόνως σημειώνει ότι ο δείκτης S&P 500 έχει ιστορικά δυσκολευτεί στην έναρξη κύκλων αυξήσεων επιτοκίων από τη Fed, καταγράφοντας κατά μέσο όρο πτώση 2% τους πρώτους τρεις μήνες μετά την πρώτη αύξηση. Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη πορεία του έχει συνήθως παραμείνει θετική, με τον δείκτη να καταγράφει κατά μέσο όρο άνοδο 9% στους επόμενους 12 μήνες, με εξαίρεση τον κύκλο σύσφιξης του 2022.

Η έκθεση προσθέτει ότι οι τρέχουσες αποτιμήσεις της αγοράς αφήνουν περιθώριο για ένα ανοδικό ράλι, εφόσον τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό οδηγήσουν σε πιο ήπια στάση από την πλευρά της Fed.

Σε επίπεδο επιμέρους κλάδων, η Goldman εκτιμά ότι οι εταιρείες με αδύναμους ισολογισμούς και υψηλό χρέος με κυμαινόμενο επιτόκιο θα παραμείνουν ιδιαίτερα ευάλωτες στις μεταβολές των προσδοκιών για τα επιτόκια. Αντίθετα, ο τεχνολογικός κλάδος έχει ιστορικά υπεραποδώσει, ενώ οι μετοχές του χρηματοοικονομικού κλάδου έχουν υποαποδώσει στα αρχικά στάδια κύκλων αυξήσεων επιτοκίων από τη Fed.