Τα top picks μετοχών της Optima Bank για το υπόλοιπο του 2026

Η ελληνική οικονομία και το Χρηματιστήριο Αθηνών συνεχίζουν να υπεραποδίδουν το 2026, με τη μακροοικονομική εικόνα, τη βελτίωση του αξιόχρεου της χώρας και τις αυξημένες εισροές ξένων κεφαλαίων να στηρίζουν την αγορά, υποστηρίζουν σε έκθεσή τους οι αναλυτές της Optima Bank.

Παρά τη σημαντική ανατίμηση των μετοχών, οι αναλυτές εξακολουθούν να διατηρούν θετική στάση απέναντι στην ελληνική αγορά, επικαλούμενοι το ισχυρό μακροοικονομικό περιβάλλον, την υπεραπόδοση της οικονομίας έναντι της Ευρώπης, τα ισχυρά εταιρικά θεμελιώδη μεγέθη και τη βελτίωση του κρατικού κινδύνου.

Ως βασικούς κινδύνους επισημαίνουν ενδεχόμενη διόρθωση στις διεθνείς αγορές, χαμηλότερη του αναμενομένου οικονομική ανάπτυξη, αναζωπύρωση των γεωπολιτικών εντάσεων και αύξηση της πολιτικής αβεβαιότητας ενόψει της επόμενης εκλογικής περιόδου.

H στήριξη σε οικονομία, Euronext Athens

Οι παράγοντες που θα στηρίξουν τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και του Euronext Athnes είναι οι εξής:

Η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,8% το 2026, έναντι 1,1% για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

το 2026, έναντι 1,1% για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ συνεχίζει να αποκλιμακώνεται με ταχείς ρυθμούς, με την Κομισιόν να εκτιμά ότι θα μειωθεί περαιτέρω κατά περίπου 8% μέσα στη χρονιά.

μέσα στη χρονιά. Το Χρηματιστήριο Αθηνών διατήρησε τη δυναμική του, καταγράφοντας νέα πολυετή υψηλά, χάρη στο ανθεκτικό μακροοικονομικό περιβάλλον, την υψηλή κερδοφορία των εισηγμένων και τη συνεχιζόμενη κινητικότητα στην αγορά κεφαλαίου. Η περίοδος χαρακτηρίστηκε από σημαντικές εταιρικές συμφωνίες, νέες εισαγωγές και αυξημένη δραστηριότητα σε προϊόντα κεφαλαιαγοράς, ενισχύοντας το βάθος και την ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς, η οποία συνέχισε να υπεραποδίδει έναντι των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

διατήρησε τη δυναμική του, καταγράφοντας νέα πολυετή υψηλά, χάρη στο ανθεκτικό μακροοικονομικό περιβάλλον, την υψηλή κερδοφορία των εισηγμένων και τη συνεχιζόμενη κινητικότητα στην αγορά κεφαλαίου. Η περίοδος χαρακτηρίστηκε από σημαντικές εταιρικές συμφωνίες, νέες εισαγωγές και αυξημένη δραστηριότητα σε προϊόντα κεφαλαιαγοράς, ενισχύοντας το βάθος και την ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς, η οποία συνέχισε να υπεραποδίδει έναντι των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Το Χρηματιστήριο Αθηνών θα ενταχθεί στις ανεπτυγμένες αγορές (Developed Markets) των δεικτών STOXX και FTSE από τις 21 Σεπτεμβρίου, με τις παθητικές εισροές να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ.

θα ενταχθεί στις ανεπτυγμένες αγορές (Developed Markets) των δεικτών STOXX και FTSE από τις 21 Σεπτεμβρίου, με τις παθητικές εισροές να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ. Η αναβάθμιση από τον MSCI μετατέθηκε για τον Μάιο του 2027, εξέλιξη που αξιολογείται θετικά, καθώς η αγορά ανέμενε εκροές από παθητικά χαρτοφυλάκια κατά τη μετάβαση. Σύμφωνα με την καθοδήγηση του οίκου, στον δείκτη MSCI Mid Cap θα παραμείνουν έξι ελληνικές μετοχές (οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ), ενώ σειρά άλλων εισηγμένων ενδέχεται να ενταχθούν στον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης.

μετατέθηκε για τον Μάιο του 2027, εξέλιξη που αξιολογείται θετικά, καθώς η αγορά ανέμενε εκροές από παθητικά χαρτοφυλάκια κατά τη μετάβαση. Σύμφωνα με την καθοδήγηση του οίκου, στον δείκτη MSCI Mid Cap θα παραμείνουν έξι ελληνικές μετοχές (οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ), ενώ σειρά άλλων εισηγμένων ενδέχεται να ενταχθούν στον δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης. Παρά τη σημαντική άνοδο των αποτιμήσεων, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να εμφανίζεται ελκυστική . Ο διάμεσος δείκτης P/E για το 2026 ανέρχεται στις 12,3 φορές , από 10,4 φορές στην προηγούμενη ανάλυση του Ιανουαρίου, αλλά εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση 22% έναντι επιλεγμένων ευρωπαϊκών αγορών.

. Ο διάμεσος δείκτης P/E για το 2026 ανέρχεται στις , από 10,4 φορές στην προηγούμενη ανάλυση του Ιανουαρίου, αλλά εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση 22% έναντι επιλεγμένων ευρωπαϊκών αγορών. Το ασφάλιστρο κινδύνου της χώρας συνέχισε να μειώνεται, με τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων να συγκλίνουν περαιτέρω προς τα επίπεδα των χωρών του πυρήνα της ευρωζώνης, αντανακλώντας τη σημαντική βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας της Ελλάδας.

Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο περίπου 22% από την αρχή του έτους και 37% σε ετήσια βάση, υπεραποδίδοντας τόσο των ευρωπαϊκών όσο και των αμερικανικών αγορών.

Τα top picks

Για το υπόλοιπο του έτους, οι κορυφαίες επενδυτικές επιλογές είναι οι Τράπεζα Πειραιώς, METLEN, ΔΕΗ, Motor Oil, Eurobank, νέες προσθήκες αποτελούν οι Allwyn και Titan, ενώ στη λίστα παρακολούθησης περιλαμβάνονται οι HELLENiQ ENERGY, ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και οι άλλες δύο συστημικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank).

Οι τιμές-στόχοι

Οι λόγοι της υπεραπόδοσης

Η ανάλυση αποδίδει τη θετική πορεία της ελληνικής αγοράς στους εξής παράγοντες: