ΧΑ: Εξι μετοχές που αξίζουν περισσότερο από την τιμή στο ταμπλό

Σε μια αγορά όπου οι περισσότερες μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουν πλέον ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό τις προσδοκίες των επενδυτών, ελάχιστες παραμένουν σήμερα να διαπραγματεύονται με ουσιαστική έκπτωση σε σχέση με τη θεμελιώδη δίκαιη αξία τους.

Με βάση την αποτίμηση θεμελιωδών μεγεθών και με χρήση του μοντέλου DFCF που είναι και το πλέον αποδεκτό διεθνώς , εντοπίζονται σήμερα κάποιες εταιρίες που η «δίκαιη τιμή» τους είναι μεγαλύτερη της αποτίμησης στο ταμπλό του ΧΑ .

Σήμερα θα αναλύσουμε έξι από αυτές , των οποίων η τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή υπολείπεται της εκτιμώμενης δίκαιης αξίας τους: Motor Oil, τα Ελληνικά Πετρέλαια, η ΔΕΗ, η Metlen, ο Τιτάν και η Coca-Cola HBC (ΕΕΕ). Στη συνέχεια εξετάζουμε συνοπτικά τα θεμελιώδη στοιχεία της κάθε μίας.

Motor Oil

Η Motor Oil διαπραγματεύεται στα 43-44 ευρώ έναντι εκτιμώμενης δίκαιης αξίας 62,12 ευρώ, με τον 12μηνο στόχο τιμής να διαμορφώνεται στα 37,31 ευρώ. Η εταιρεία εμφανίζει P/E 5,2x , κεφαλαιοποίηση 4,66 δισ. ευρώ, έσοδα 12,16 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 895,1 εκατ. ευρώ, με περιθώριο EBITDA που αντιστοιχεί σε 1,12 δισ. ευρώ. Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (ROE) διαμορφώνεται σε υψηλό επίπεδο (27,5%), στοιχείο που αντανακλά την ισχυρή λειτουργική μόχλευση του κλάδου διύλισης.

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια υπολογίζεται στο 0,746, ενώ ο δείκτης P/BOOK στο 1,3x δείχνει ότι η αγορά δεν αποτιμά ακόμη πλήρως την υποκείμενη κερδοφορία. Η μερισματική απόδοση 4,1% προσφέρει επιπλέον στήριξη στη μετοχή, ενώ ο χαμηλός συντελεστής β (0,19) υποδηλώνει περιορισμένη συσχέτιση με τις ευρύτερες διακυμάνσεις της αγοράς.

Ελληνικά Πετρέλαια

Στα 11 ευρώ διαμορφώνεται η τιμή της μετοχής των Ελληνικών Πετρελαίων, με τη δίκαιη αξία να εκτιμάται στα 26,59 ευρώ που είναι και η μεγαλύτερη απόκλιση στο δείγμα , και τον 12μηνο στόχο στα 10,2 ευρώ. Η εταιρεία καταγράφει έσοδα 11,62 δισ. ευρώ, με καθαρό κέρδος 446,4 εκατ. ευρώ και EBITDA 1,011 δισ . ευρώ. Ο δείκτης P/E βρίσκεται στο 7,2x ενώ το καθαρό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε στο 3,85 %, χαρακτηριστικό του κλάδου διύλισης με τους στενούς πόρους ρευστότητας.

Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται στο 15,7%, με δείκτη καθαρού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια στο 1,14 ελαφρώς αυξημένο. Η μερισματική απόδοση 5,5% παραμένει από τις υψηλότερες στο ΧΑ, ενισχύοντας την ελκυστικότητα της μετοχής για εισοδηματικά προσανατολισμένους επενδυτές, ενώ ο χαμηλός συντελεστής β (0,15) αναδεικνύει τη σχετικά περιορισμένη μεταβλητότητα της μετοχής.

ΔΕH

Η μετοχή της ΔΕΗ διαπραγματεύεται στα 24,22 ευρώ, με εκτιμώμενη δίκαιη αξία στα 47,4 ευρώ και 12μηνο στόχο στα 31,30 ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 6,6 δισ. ευρώ, με έσοδα 9,71 δισ. ευρώ, καθαρά κέρδη 295,1 εκατ. ευρώ και EBITDA 1,80 δισ. ευρώ, το υψηλότερο μεταξύ των έξι εταιρειών. Το P/E βρίσκεται στο 18,3x , ενώ το μεικτό περιθώριο κέρδους ξεχωρίζει στο 51,34%, και το καθαρό περιθώριο παραμένει χαμηλό στο 1,99%, αντανακλώντας το υψηλό κεφαλαιουχικό κόστος του κλάδου ενέργειας.

Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται στο 8,5 %, με δείκτη καθαρού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια στο 1,34, τον δεύτερο υψηλότερο του δείγματος, αντανακλώντας το επενδυτικό πρόγραμμα δικτύων και ΑΠΕ. Η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται στο 2,6 % και ο συντελεστής β στο 0,63.

Metlen Energy & Metals

Η Metlen διαπραγματεύεται στα 41,7 περίπου ευρώ, με δίκαιη αξία που εκτιμάται στα 95,48 ευρώ, την δεύτερη υψηλότερη απόκλιση σε απόλυτους όρους του δείγματος, και 12μηνο στόχο στα 55,34 ευρώ και δείκτη P/E στο 19,3x. Η κεφαλαιοποίηση ανέρχεται σε 6.1 δισ. ευρώ, με έσοδα 7,10 δισ. ευρώ, καθαρά κέρδη 314,5 εκατ. ευρώ και EBITDA 481,1 εκατ. ευρώ.

Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται σε ικανοποιητικό επίπεδο 11 %, με δείκτη P/BOOK στο 2x. Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια στέκεται στο 1,3, αντανακλώντας τη διαφοροποιημένη επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας σε ενέργεια, μέταλλα και κατασκευές, η οποία απαιτεί σημαντικό επενδυτικό κεφάλαιο. Η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται στο 2,2%, ενώ ο συντελεστής β στο 0,69 αντανακλά μέτρια συσχέτιση με τον Γενικό Δείκτη.

Τιτάν

Ο Τιτάν διαπραγματεύεται στα 51-52 ευρώ έναντι εκτιμώμενης δίκαιης αξίας 97,63 ευρώ, με τον 12μηνο στόχο τιμής να διαμορφώνεται στα 60,97 ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε 3,9 δισ. ευρώ, με έσοδα 2,68 δισ. ευρώ, καθαρά κέρδη 256 εκατ. ευρώ και EBITDA 593,4 εκατ. ευρώ, στοιχεία που αντιστοιχούν σε ιδιαίτερα υψηλό περιθώριο EBITDA για τον κλάδο των δομικών υλικών.

Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώνεται στο 9,62%, με αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 13 %. Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια παραμένει χαμηλός στο 0,515, ο χαμηλότερος μεταξύ των έξι εταιρειών, γεγονός που αντανακλά συντηρητική διάρθρωση κεφαλαίου και ισχυρή ταμειακή ρευστότητα. Η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται στο 1,5% και ο συντελεστής β στο 0,76.

Coca-Cola HBC

Η μετοχή της Coca-Cola HBC διαπραγματεύεται στα 59 ευρώ, με δίκαιη αξία που εκτιμάται στα 64,12 ευρώ, P/E στο 22,9 και 12μηνο στόχο στα 52,5 ευρώ, τη μικρότερη σε ποσοστό απόκλιση του δείγματος. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εταιρεία της λίστας με κεφαλαιοποίηση 21,6 δισ. ευρώ, έσοδα 11,61 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 940,4 εκατ. ευρώ, τα υψηλότερα μεταξύ των έξι εταιρειών.

Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων ξεχωρίζει στο 26,7%, με δείκτη P/BOOK στο 5,7x, τον υψηλότερο του δείγματος, αντανακλώντας το ισχυρό εμπορικό σήμα και τη σταθερότητα των ταμειακών ροών. Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια διαμορφώνεται στο 0,99, ενώ η μερισματική απόδοση στο 3.8%. Ο συντελεστής β στο 0,59 αντανακλά τη σχετικά αμυντική φύση της δραστηριότητας εμφιάλωσης.

Οι έξι αυτές μετοχές διαφέρουν σημαντικά ως προς το μέγεθος, τον κλάδο και το προφίλ κινδύνου, γεγονός που αναδεικνύει ότι η απόκλιση από τη δίκαιη αξία δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο ενός κλάδου αλλά διατρέχει οριζόντια την ελληνική αγορά.

Η ύπαρξη περιθωρίου ανόδου δεν συνεπάγεται αυτόματα και επενδυτική ευκαιρία, καθώς η αγορά ενδέχεται να αποτιμά επιπλέον παράγοντες κινδύνου, κλαδικές ιδιαιτερότητες ή αβεβαιότητες που δεν αποτυπώνονται πλήρως στα ιστορικά θεμελιώδη μεγέθη.

Ωστόσο, η συστηματική παρακολούθηση τέτοιων αποκλίσεων αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τον προσδιορισμό υποψήφιων μετοχών προς περαιτέρω ανάλυση.

Οι παρούσες εκτιμήσεις δίκαιης αξίας βασίζονται σε ανάλυση θεμελιωδών μεγεθών και δεν αποτελούν επενδυτική σύσταση. Κάθε επενδυτική απόφαση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το προσωπικό προφίλ κινδύνου και επενδυτικό ορίζοντα του επενδυτή.