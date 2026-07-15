Euroxx: Τιμή-στόχος τα €56,8 για τη Metlen, περιθώριο ανόδου 38%

Επικαιροποιήσαμε το μοντέλο αποτίμησής μας για τη Metlen, θέτοντας νέα τιμή-στόχο στα 56,8 ευρώ ανά μετοχή, η οποία υποδηλώνει περιθώριο ανόδου 38%, επισημαίνουν αναλυτές της Euroxx σε νέα έκθεση για τη μετοχή.

Αφήνοντας πίσω τις δυσκολίες του 2025, προβλέπουμε σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) του EBITDA 27% για την επόμενη τριετία, με βασικούς μοχλούς την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στον τομέα των Μετάλλων, τις ευνοϊκές προοπτικές για τις τιμές του αλουμινίου στο LME και τις πωλήσεις μέσω ανακύκλωσης περιουσιακών στοιχείων (asset rotation).

Οι μεσοπρόθεσμες παραδοχές μας ενισχύονται περαιτέρω από την έναρξη παραγωγής γαλλίου από το 2028 και μετά, ενώ τα κρίσιμα μέταλλα παραμένουν ως πρόσθετη δυνητική ανοδική παράμετρος (upside optionality) στις προβλέψεις και την αποτίμησή μας. Με βάση τις εκτιμήσεις μας, η Metlen διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA 6,8x για το 2027, ο οποίος υποχωρεί σε 5,8x το 2028.

Ισχυρές μεσοπρόθεσμες προοπτικές

Οι γεωπολιτικές εντάσεις, η σύσφιγξη της προσφοράς και η διαρθρωτική αύξηση της ζήτησης για αλουμίνιο, σε συνδυασμό με τις επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας στο γάλλιο, στην αλουμίνα και στον αμυντικό τομέα, διαμορφώνουν ιδιαίτερα θετικές προοπτικές για τον κλάδο Μετάλλων κατά την περίοδο 2027-2028.

Παράλληλα, η ισχυρή ζήτηση για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (RES) και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) αναμένεται να στηρίξει τις πωλήσεις μέσω asset rotation, περιορίζοντας τις απαιτήσεις καθαρών κεφαλαιουχικών δαπανών (net capex) και ενισχύοντας περαιτέρω, κατά την άποψή μας, την υλοποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου έργων.

Οικονομικές προβλέψεις

Εκτιμούμε ότι η MEΤLEN θα επιτύχει EBITDA κοντά στο 1,06 δισ. ευρώ το 2026, ενώ αναμένουμε ισχυρή εκκίνηση της χρονιάς, με το EBITDA του πρώτου εξαμήνου του 2026 να διαμορφώνεται με άνεση πάνω από τα 500 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, γράφουν οι αναλυτές.

Καθώς η παραγωγική δυναμικότητα αυξάνεται σταδιακά, προβλέπουμε σημαντική ενίσχυση του EBITDA το 2027 και το 2028, στα 1,3 δισ. ευρώ και 1,5 δισ. ευρώ αντίστοιχα, υποστηριζόμενη επίσης από τις ισχυρές τιμές του αλουμινίου στο LME και τα ευνοϊκά περιθώρια κέρδους, ως αποτέλεσμα της έγκαιρης υλοποίησης των επενδυτικών έργων.