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ElvalΗalcor: Σε εύρος 4,2-4,4 ευρώ θα διενεργηθεί η αύξηση κεφαλαίου

Οι εντολές που ελήφθησαν την 14η Ιουλίου 2026 αφορούν ζήτηση για αριθμό μετοχών που υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων Νέων Μετοχών στο συγκεκριμένο εύρος τιμών.

ElvalΗalcor: Σε εύρος 4,2-4,4 ευρώ θα διενεργηθεί η αύξηση κεφαλαίου

Δημοσιεύθηκε: 15 Ιουλίου 2026 - 10:12

Σύμφωνα με το άρθρο 17(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως τροποποιηθείς ισχύει (ο «Κανονισμός ΕΔ»), η Εταιρεία ανακοινώνει ότι:

  • Δεδομένης της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών την 14η Ιουλίου 2026, η προσφορά αναμένεται να λάβει χώρα σε τιμή εντός του εύρους των €4,20-€4,40 ανά Νέα Μετοχή.
  • Οι εντολές που ελήφθησαν την 14η Ιουλίου 2026 αφορούν ζήτηση για αριθμό μετοχών που υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων Νέων Μετοχών εντός του ως άνω αναφερόμενου εύρους τιμών.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει τους επενδυτές για κάθε σημαντική εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συνδυασμένης Προσφοράς.

 

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