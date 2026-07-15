Alpha Finance-Axia: Τιμή-στόχος τα 11,60 ευρώ για την Profile

Η Profile αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους λογισμικού για τον τραπεζικό κλάδο και τις κεφαλαιαγορές στην Ευρώπη, κατατασσόμενη από την Gartner μεταξύ των 10 κορυφαίων εταιρειών της Ευρώπης, δίπλα σε σημαντικά μεγαλύτερους ανταγωνιστές όπως οι Temenos, Finastra, Oracle και SAP, επισημαίνει ανάλυση των Alpha Finance-Axia για τον τίτλο.

Οι πρόσφατες εξαγορές των Contemi (Ηνωμένο Βασίλειο) και AlgoSystems (Ελλάδα) αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την παρουσία του ομίλου στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσθέτοντας λύσεις κυβερνοασφάλειας, πλατφόρμες για τον ασφαλιστικό κλάδο και εφαρμογές που σχετίζονται με τον αμυντικό τομέα στο χαρτοφυλάκιο των προσφερόμενων λύσεών του.

Οι εκτιμήσεις μας προβλέπουν ότι ο κύκλος εργασιών θα διαμορφωθεί περίπου στα 127 εκατ. ευρώ έως το 2031, από περίπου 48 εκατ. ευρώ το 2025. Εκτιμούμε ότι οι λύσεις λογισμικού (Software Solutions), οι οποίες εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό επαναλαμβανόμενων εσόδων (άνω του 90%), θα συνεισφέρουν περίπου το 71% του συνολικού κύκλου εργασιών και το 75% του συνολικού EBITDA, ενώ ο τομέας Enterprise Technology Solutions αναμένεται να αντιπροσωπεύει περίπου το 29% του συνολικού κύκλου εργασιών και το 25% του EBITDA έως τότε.

Υπολογίζουμε, συνεχίζουν οι αναλυτές, ότι οι πρόσφατες εξαγορές θα προσθέσουν, κατά μέσο όρο, περίπου 18 εκατ. ευρώ ετήσιου κύκλου εργασιών και περίπου 4 εκατ. ευρώ EBITDA κατά την περίοδο 2026-2031.

Παρότι οι νέες προσθήκες αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τα περιθώρια κέρδους της Prοfile Software το 2026, συμπληρώνουν ουσιαστικά το χαρτοφυλάκιο των πλατφορμών της, με αποτέλεσμα το ποσοστό των ετήσιων επαναλαμβανόμενων εσόδων (ARR) να αυξηθεί περίπου στο 64% το 2031, έναντι περίπου 50% το 2025, ενώ το περιθώριο EBITDA εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο κοντά στο 26% κατά την περίοδο 2026-2031.

Επιπλέον, η ενοποίηση των δραστηριοτήτων τους, σε συνδυασμό με τη διασταυρούμενη προώθηση προϊόντων (cross-selling) και τις λειτουργικές συνέργειες, στοχεύει στη σταδιακή επίτευξη περιθωρίων κερδοφορίας αντίστοιχων με εκείνα της Prοfile, ήτοι 28%-30%, κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Δεν ενσωματώνουμε στις εκτιμήσεις μας τυχόν μελλοντικές εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A), αν και η διοίκηση αναμένει να διαθέσει συνολικά περίπου 100 εκατ. ευρώ για επενδύσεις έως το 2028, εκ των οποίων 50-60 εκατ. ευρώ προορίζονται για επιλεκτικές συμπληρωματικές εξαγορές (bolt-on acquisitions), ενώ μέχρι σήμερα έχουν αξιοποιηθεί μόλις 17 εκατ. ευρώ. Οι στόχοι της διοίκησης περιλαμβάνουν την προσθήκη επιπλέον EBITDA ύψους περίπου 33-40 εκατ. ευρώ έως το 2028.

Επαναλαμβάνουμε τη σύσταση «αγορά» (Buy), αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 11,60 ευρώ ανά μετοχή (από 8,20 ευρώ προηγουμένως), γεγονός που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 30%, καταλήγουν.