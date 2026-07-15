Eurobank Equities: Μεταξύ €7,3-€8,8 η εύλογη αξία της Πλαστικά Θράκης

Η Πλαστικά Θράκης εισήλθε στο 2026 από ισχυρότερη βάση κερδοφορίας, μετά την ανάκαμψη των περιθωρίων κατά τη χρήση 2025, καταγράφοντας ισχυρή επίδοση στο πρώτο τρίμηνο του 2026 έναντι χαμηλής συγκριτικής βάσης, ενώ ενσωμάτωσε και την πρώτη, αν και ακόμη μη ουσιώδη, τη συνεισφορά από την εξαγορά της BHA, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου, σημειώνει η Eurobank Equities σε ανάλυση η οποία χρηματοδοτήθηκε από την εισηγμένη.

Οι προοπτικές για το 2026 διαμορφώνονται θετικές, αν και η ορατότητα παραμένει κάπως περιορισμένη, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος επανεμφανίστηκαν από τον Μάρτιο και η ζήτηση που συνδέεται με τον κατασκευαστικό κλάδο στον τομέα των Τεχνικών Υφασμάτων (Technical Fabrics) εξακολουθεί να είναι υποτονική, σημειώνει.

Αυτό στηρίζει μια πιο συγκρατημένη πορεία των περιθωρίων κερδοφορίας μετά την ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση του πρώτου τριμήνου, χωρίς όμως να ανατρέπει τη δυναμική αύξησης των κερδών.

Παράλληλα, η Thrace ολοκλήρωσε την εξαγορά της BHA Holdings τον Φεβρουάριο του 2026, προσθέτοντας μια επιπλέον στρατηγική διάσταση στην επενδυτική της ιστορία. Η εξαγορά αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 4%-5% στο EBITDA του ομίλου και να δημιουργήσει μια νέα επιχειρηματική πλατφόρμα στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, μέσω μιας συμφωνίας που πραγματοποιήθηκε σε ελκυστικό πολλαπλασιαστή αποτίμησης περίπου 5,5-6,0x EV/EBITDA.

Ως εκ τούτου, οι αναλυτές προβλέπουν για το 2026 αύξηση του EBITDA κατά περίπου 18%, επί αύξησης των πωλήσεων της τάξης του 9%.

Καθώς ο πρόσφατος κύκλος επενδύσεων ομαλοποιείται, οι ετήσιες κεφαλαιουχικές δαπάνες (capex) αναμένεται να μειωθούν από περίπου 40 εκατ. ευρώ κατά την περίοδο 2024-2025 σε 20-25 εκατ. ευρώ τα επόμενα έτη, στηρίζοντας την ανάκαμψη των ελεύθερων ταμειακών ροών προς τους μετόχους (equity free cash flow) σε περίπου 32 εκατ. ευρώ έως το 2028.

Με τον δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA να προβλέπεται ότι θα υποχωρήσει κάτω από τη μία φορά (1x) από το 2027 και μετά, η Πλαστικά Θράκης διατηρεί την ευελιξία να συνεχίσει τη διανομή μερισμάτων, να προχωρήσει σε πρόσθετες επενδύσεις και να βελτιώσει την προ φόρων απόδοση επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου (ROIC) προς επίπεδα που προσεγγίζουν τα υψηλά μονοψήφια ποσοστά.

Η επικαιροποιημένη αποτίμηση βάσει της μεθόδου προεξόφλησης ταμειακών ροών αποδίδει εύρος εύλογης αξίας μεταξύ 7,3 και 8,8 ευρώ ανά μετοχή, υποστηριζόμενο από τις αναβαθμίσεις των εκτιμήσεων για την κερδοφορία και τη βελτίωση του προφίλ των ελεύθερων ταμειακών ροών, καταλήγει.