Αυξημένα τα υπό διαχείριση κεφάλαια των θεσμικών επενδυτών το 1ο εξάμηνο

Με αύξηση ενεργητικών, εισροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις έκλεισε το α΄ εξάμηνο του 2026 για την ελληνική αγορά θεσμικής διαχείρισης.
Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026, το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης ανήλθε σε €52,95 δισ., σημειώνοντας αύξηση 8,86% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 7,91% από το τέλος του 2025.
Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 30.06.2026 αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.
Οι επιμέρους κατηγορίες
Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:
- Στις 30.06.2026, η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ελληνικές ΑΕΔΑΚ παρουσίασε αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 9,9% από το προηγούμενο τρίμηνο και 12% από την αρχή του έτους, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €32,9 δισ. (ΟΣΕΚΑ Ν.4099/12 €24,86 δισ. αύξηση 9,9% και ΟΣΕΚΑ ΕΕ €8,04 δισ. αύξηση 19,1% από την αρχή του έτους).
- Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι ροές κεφαλαίων προς τους ΟΣΕΚΑ διατηρήθηκαν σε θετικά επίπεδα στα €2.045 εκ. Οι σημαντικότερες εισροές κεφαλαίων από την αρχή του έτους καταγράφηκαν στους Διεθνείς Ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ (€810 εκ.), Σύνθετους ΟΣΕΚΑ - Ειδικού Τύπου (€287 εκ.), Μικτούς ΟΣΕΚΑ (€268 εκ.), Μετοχικούς ΟΣΕΚΑ - Αναπτυγμένων Αγορών (€221 εκ.), Ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ Ελλάδας (€165 εκ) και Μετοχικούς ΟΣΕΚΑ Ελλάδας (€157 εκ.).
ΟΣΕΚΑ ESG
Με 30.06.2026, η ελληνική αγορά ESG αριθμεί 50 ΟΣΕΚΑ του Άρθρου 8 του Κανονισμού στις κατηγορίες των Μετοχικών, Μικτών, Ομολογιακών και Funds of Funds, με συνολικό ενεργητικό €3,03 δισ. και συνολική αύξηση ενεργητικού 21% από την αρχή του έτους.
Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες.
Οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:
- Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αμερικής 20,40%
- Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας 17,57
- Funds of Funds Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ 17,23
- Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Δείκτη 15,06
- Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Διεθνείς 13,84%
- Στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 10,53% από το προηγούμενο τρίμηνο και 8,82% από το τέλος του 2025 σε €13,9 δισ., συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών χαρτοφυλακίων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης υπό διαχείριση στα μέλη της ΕΘΕ.
- Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ και ΑΕΕΧ), το οποίο διαχειρίζονται μέλη της ΕΘΕ, ανέρχεται σε €937 εκ., όπου συμπεριλαμβάνονται και Private Equity χαρτοφυλάκια άνω των €650 εκ.
- Το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα των ΑΕΕΑΠ στα €5,18 δισ. με 31.12.2025 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), επηρεάστηκε από την πώληση αξίας €1,4 δισ. επενδυτικών ακινήτων εντός του 2025 και κατέγραψε μείωση 12,6% σε σχέση με την 30.06.2025 και 12,4% σε σχέση με την 31/12/2024. Το συνολικό ενεργητικό των ΑΕΕΑΠ σημείωσε οριακή μείωση 2,79% σε σχέση με την 31.12.2024, στα €6,43 δισ.