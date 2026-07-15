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Αυξημένα τα υπό διαχείριση κεφάλαια των θεσμικών επενδυτών το 1ο εξάμηνο

Το συνολικό ύψος ανήλθε σε €52,95 δισ., σημειώνοντας αύξηση 8,86% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 7,91% από το τέλος του 2025.

Αυξημένα τα υπό διαχείριση κεφάλαια των θεσμικών επενδυτών το 1ο εξάμηνο

Δημοσιεύθηκε: 15 Ιουλίου 2026 - 13:19

Με αύξηση ενεργητικών, εισροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις έκλεισε το α΄ εξάμηνο του 2026 για την ελληνική αγορά θεσμικής διαχείρισης.

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026, το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης ανήλθε σε 52,95 δισ., σημειώνοντας αύξηση 8,86% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 7,91% από το τέλος του 2025.

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 30.06.2026 αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.

Οι επιμέρους κατηγορίες

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:

  • Στις 30.06.2026, η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ελληνικές ΑΕΔΑΚ παρουσίασε αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 9,9% από το προηγούμενο τρίμηνο και 12% από την αρχή του έτους, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €32,9 δισ. (ΟΣΕΚΑ Ν.4099/12 €24,86 δισ. αύξηση 9,9% και ΟΣΕΚΑ ΕΕ €8,04 δισ. αύξηση 19,1% από την αρχή του έτους).
  • Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι ροές κεφαλαίων προς τους ΟΣΕΚΑ διατηρήθηκαν σε θετικά επίπεδα στα €2.045 εκ. Οι σημαντικότερες εισροές κεφαλαίων από την αρχή του έτους καταγράφηκαν στους Διεθνείς Ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ (€810 εκ.), Σύνθετους ΟΣΕΚΑ - Ειδικού Τύπου (€287 εκ.), Μικτούς ΟΣΕΚΑ (€268 εκ.), Μετοχικούς ΟΣΕΚΑ - Αναπτυγμένων Αγορών (€221 εκ.), Ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ Ελλάδας (€165 εκ) και Μετοχικούς ΟΣΕΚΑ Ελλάδας (€157 εκ.).

ΟΣΕΚΑ ESG

Με 30.06.2026, η ελληνική αγορά ESG αριθμεί 50 ΟΣΕΚΑ του Άρθρου 8 του Κανονισμού στις κατηγορίες των Μετοχικών, Μικτών, Ομολογιακών και Funds of Funds, με συνολικό ενεργητικό €3,03 δισ. και συνολική αύξηση ενεργητικού 21% από την αρχή του έτους.

Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες.
Οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

    •  Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Αμερικής 20,40%
    • Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Ελλάδας 17,57
    • Funds of Funds Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ 17,23
    • Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Δείκτη 15,06
    • Μετοχικοί ΟΣΕΚΑ Διεθνείς 13,84%
  • Στον κλάδο του Asset Management, καταγράφεται αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 10,53% από το προηγούμενο τρίμηνο και 8,82% από το τέλος του 2025 σε €13,9 δισ., συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών χαρτοφυλακίων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης υπό διαχείριση στα μέλη της ΕΘΕ.
  • Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ και ΑΕΕΧ), το οποίο διαχειρίζονται μέλη της ΕΘΕ, ανέρχεται σε €937 εκ., όπου συμπεριλαμβάνονται και Private Equity χαρτοφυλάκια άνω των €650 εκ.
  • Το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα των ΑΕΕΑΠ στα €5,18 δισ. με 31.12.2025 (τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία), επηρεάστηκε από την πώληση αξίας €1,4 δισ. επενδυτικών ακινήτων εντός του 2025 και κατέγραψε μείωση 12,6% σε σχέση με την 30.06.2025 και 12,4% σε σχέση με την 31/12/2024. Το συνολικό ενεργητικό των ΑΕΕΑΠ σημείωσε οριακή μείωση 2,79% σε σχέση με την 31.12.2024, στα €6,43 δισ.

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