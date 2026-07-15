Αυξημένα τα υπό διαχείριση κεφάλαια των θεσμικών επενδυτών το 1ο εξάμηνο

Με αύξηση ενεργητικών, εισροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις έκλεισε το α΄ εξάμηνο του 2026 για την ελληνική αγορά θεσμικής διαχείρισης.

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026, το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης ανήλθε σε €52,95 δισ., σημειώνοντας αύξηση 8,86% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 7,91% από το τέλος του 2025.

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς στις 30.06.2026 αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα.

Οι επιμέρους κατηγορίες

Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:

Στις 30.06.2026, η συνολική αγορά των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζονται ελληνικές ΑΕΔΑΚ παρουσίασε αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 9,9% από το προηγούμενο τρίμηνο και 12% από την αρχή του έτους, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €32,9 δισ. (ΟΣΕΚΑ Ν.4099/12 €24,86 δισ. αύξηση 9,9% και ΟΣΕΚΑ ΕΕ €8,04 δισ. αύξηση 19,1% από την αρχή του έτους).

από το προηγούμενο τρίμηνο και 12% από την αρχή του έτους, με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να διαμορφώνεται σε €32,9 δισ. (ΟΣΕΚΑ Ν.4099/12 €24,86 δισ. αύξηση 9,9% και ΟΣΕΚΑ ΕΕ €8,04 δισ. αύξηση 19,1% από την αρχή του έτους). Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι ροές κεφαλαίων προς τους ΟΣΕΚΑ διατηρήθηκαν σε θετικά επίπεδα στα €2.045 εκ. Οι σημαντικότερες εισροές κεφαλαίων από την αρχή του έτους καταγράφηκαν στους Διεθνείς Ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ (€810 εκ.), Σύνθετους ΟΣΕΚΑ - Ειδικού Τύπου (€287 εκ.), Μικτούς ΟΣΕΚΑ (€268 εκ.), Μετοχικούς ΟΣΕΚΑ - Αναπτυγμένων Αγορών (€221 εκ.), Ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ Ελλάδας (€165 εκ) και Μετοχικούς ΟΣΕΚΑ Ελλάδας (€157 εκ.).

ΟΣΕΚΑ ESG

Με 30.06.2026, η ελληνική αγορά ESG αριθμεί 50 ΟΣΕΚΑ του Άρθρου 8 του Κανονισμού στις κατηγορίες των Μετοχικών, Μικτών, Ομολογιακών και Funds of Funds, με συνολικό ενεργητικό €3,03 δισ. και συνολική αύξηση ενεργητικού 21% από την αρχή του έτους.

Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες.

Οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες: