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Στην κατηγορία επιτήρησης οι μετοχές της Attica Group

«Οι μετοχές της εταιρείας θα παραμείνουν στην Κατηγορία Επιτήρησης έως ότου διαπιστωθεί η πλήρης συμμόρφωσή της με τις σχετικές απαιτήσεις», σημειώνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Στην κατηγορία επιτήρησης οι μετοχές της Attica Group

Δημοσιεύθηκε: 15 Ιουλίου 2026 - 14:31

Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 τέθηκαν σε διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης οι μετοχές της Attica Group, έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η εισηγμένη.

Όπως διευκρινίζεται η ένταξη αυτή οφείλεται στη μέση διασπορά των μετοχών, για την περίοδο που αφορά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

«Οι μετοχές της εταιρείας θα παραμείνουν στην Κατηγορία Επιτήρησης έως ότου διαπιστωθεί η πλήρης συμμόρφωσή της με τις σχετικές απαιτήσεις», τονίζει η Attica Group.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης: 

«Η "ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" (η "Εταιρεία") ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Euronext Athens, οι μετοχές της μεταφέρθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης, κατ' εφαρμογή της §3.1.4.4 του Κανονισμού της Euronext Athens και των σχετικών αποφάσεών της, λαμβανομένης υπόψη της μέσης διασποράς των μετοχών της κατά την περίοδο ελέγχου από 01.01.2026 έως 30.06.2026.

Οι μετοχές της Εταιρίας θα παραμείνουν στην Κατηγορία Επιτήρησης έως ότου διαπιστωθεί η πλήρης συμμόρφωσή της με τις σχετικές απαιτήσεις. Ως ημερομηνία μεταφοράς ορίστηκε η Δευτέρα 13.07.2026. Σχετική Ανακοίνωση εξέδωσε η Euronext Athens την Παρασκευή 10.07.2026».

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