Νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες από Goldman Sachs

Ψήφο εμπιστοσύνης στις ελληνικές συστημικές τράπεζες δίνει η Goldman Sachs, η οποία, σε έκθεσή της ενόψει των αποτελεσμάτων β' τριμήνου 2026, προχωρά σε άνοδο των τιμών-στόχων και για τις τέσσερις, αναβαθμίζοντας παράλληλα τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή.

Ο αμερικανικός οίκος αναμένει ισχυρό δεύτερο τρίμηνο, με κινητήριο μοχλό τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII), καθώς τα επιτόκια της αγοράς έχουν κινηθεί υψηλότερα από τις παραδοχές σχεδιασμού των διοικήσεων. Θεωρεί μάλιστα πιθανές τις αναβαθμίσεις των στόχων (guidance) για το σύνολο του 2026, ιδίως από Eurobank και Εθνική Τράπεζα.

Κοιτώντας πιο μακριά, βλέπει περιθώρια ανόδου στις εκτιμήσεις της αγοράς (Visible Alpha Consensus) για τα NII του 2027-2028 και στις τέσσερις τράπεζες, λόγω των υψηλότερων επιτοκίων που τιμολογεί η αγορά και των ισολογισμών που ανατιμολογούνται γρήγορα.

Για το β' τρίμηνο, η GS αναμένει δείκτη CET1 σταθερό έως οριακά χαμηλότερο σε τριμηνιαία βάση, καθώς η αύξηση της κερδοφορίας αντισταθμίζεται από τα υψηλότερα σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού (RWAs), λόγω της συνεχιζόμενης πιστωτικής επέκτασης, κυρίως στα επιχειρηματικά δάνεια. Σημειώνεται, επίσης, ότι και στα τέσσερα μοντέλα των τραπεζών η GS ενσωματώνει στο β' τρίμηνο πρόβλεψη της τάξης των 20 εκατ. ευρώ ανά τράπεζα, σχετιζόμενη με τον νόμο Κατσέλη, μετά τις πρόσφατες κυβερνητικές διευκρινίσεις.

Πειραιώς: Στα 11,25 ευρώ ο στόχος, σύσταση «αγορά»

Για την Τράπεζα Πειραιώς, που ανακοινώνει αποτελέσματα στις 29 Ιουλίου, η GS ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 11,25 ευρώ από 11,00 ευρώ, διατηρώντας σύσταση Buy, ενώ αυξάνει τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή κατά 2%-3% την τριετία 2026-2028. Προβλέπει ROTE 15% στο τρίμηνο, βελτιωμένο κατά περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το α' τρίμηνο, και αύξηση των NII κατά 3% σε τριμηνιαία βάση, με στήριξη από τα υψηλότερα επιτόκια, τον μεγαλύτερο αριθμό ημερών και τη διατηρούμενη δυναμική σε δάνεια και καταθέσεις.

Η ευαισθησία της τράπεζας στα επιτόκια τοποθετείται στα περίπου 40 εκατ. ευρώ ανά 25 μονάδες βάσης Euribor, με τον οίκο να επισημαίνει ότι το guidance της τράπεζας είχε βασιστεί σε παραδοχή επιτοκίου καταθέσεων ΕΚΤ 2% για το 2026 -αισθητά χαμηλότερα από την τρέχουσα τιμολόγηση της αγοράς για 2,5%-2,75% μεσοπρόθεσμα. Θετική συνεισφορά αναμένεται και από την ενοποίηση της Εθνικής Ασφαλιστικής στα έσοδα από υπηρεσίες, ενώ ο δείκτης CET1 προβλέπεται σταθερός στο 12,6%.

Eurobank: Άνοδος στα 5,20 ευρώ, πάνω από το guidance τα NII

Για τη Eurobank (αποτελέσματα 30 Ιουλίου), η τιμή-στόχος αυξάνεται στα 5,20 ευρώ από 5,10 ευρώ, με σύσταση Buy. Η GS βλέπει ROTE 16% στο τρίμηνο και αύξηση NII κατά περίπου 3% σε τριμηνιαία βάση, εκτιμώντας ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα φθάσουν τα 2,75 δισ. ευρώ φέτος, πάνω από το guidance των περίπου 2,6 δισ. ευρώ.

Η ΕΚΤ έχει ήδη αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο, με την αγορά να τιμολογεί 1-2 επιπλέον αυξήσεις στη διετία 2026-27, έναντι αρχικής παραδοχής της τράπεζας για σταθερά επιτόκια στο 2%. Τα επιχειρηματικά δάνεια προβλέπεται να τρέχουν με ρυθμούς άνω του 10% ετησίως, οι προμήθειες με +7%, ενώ η κερδοφορία (ROTE) εκτιμάται στο 16% για το σύνολο του έτους και στο 17% το 2027. Ο οίκος θεωρεί πιθανή την αναβάθμιση του guidance για τα NII με τα αποτελέσματα εξαμήνου.

Εθνική: Στα 18,50 ευρώ ο στόχος, «ουδέτερη» σύσταση

Για την Εθνική Τράπεζα (αποτελέσματα 30 Ιουλίου), η GS ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 18,50 ευρώ από 18,00 ευρώ, διατηρώντας ωστόσο σύσταση Neutral -τη μοναδική μη αγοραστική στον κλάδο. Αναμένει αύξηση NII περίπου 3% σε τριμηνιαία βάση και εκτιμά ότι η διοίκηση θα αναβαθμίσει το guidance με τα αποτελέσματα εξαμήνου: η πρόβλεψη για ήπια μονοψήφια αύξηση των NII φέτος είχε βασιστεί σε μέσο 3μηνο Euribor 1,90%, όταν το α' εξάμηνο διαμορφώθηκε στο 2,15% και τα τρέχοντα επίπεδα βρίσκονται κοντά στο 2,5%. Η GS προβλέπει NII 2,26 δισ. ευρώ το 2026.

Η Εθνική παραμένει η πλέον ισχυρά κεφαλαιοποιημένη τράπεζα του κλάδου, με τον δείκτη CET1 να εκτιμάται στο 17,2% στο β' τρίμηνο και σε σταδιακή αποκλιμάκωση προς το 15,3% έως το 2028, καθώς οι διανομές και η πιστωτική επέκταση απορροφούν την ισχυρή κερδοφορία.

Αlpha Bank: Στα 5,20 ευρώ με «αγορά» και προσδοκία ενδιάμεσου μερίσματος

Για την Alpha Bank (αποτελέσματα 31 Ιουλίου), η τιμή-στόχος ανεβαίνει στα 5,20 ευρώ από 5,10 ευρώ, με σύσταση Buy. Η GS προβλέπει διαδοχική βελτίωση της κερδοφορίας με ROTE περίπου 12% στο τρίμηνο, στηριζόμενο σε υψηλότερα NII, αύξηση προμηθειών και υγιή ποιότητα ενεργητικού, ενώ αναμένει τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος αντίστοιχου με πέρυσι (εκτίμηση για 5 λεπτά ανά μετοχή ή 119 εκατ. ευρώ).

Ο δείκτης CET1 προβλέπεται σε ήπια υποχώρηση στο 14,6% από 14,7%, λόγω της αύξησης των RWAs από την ισχυρή πιστωτική επέκταση. Ιδιαίτερο τεχνικό στοιχείο του τριμήνου αποτελεί το μέρισμα της Prodea τον Ιούνιο, το οποίο ο οίκος μοντελοποιεί ως αρνητική επίπτωση περίπου 40 εκατ. ευρώ στα έσοδα από trading, πλήρως αντισταθμιζόμενη από ισόποση θετική επίδραση στα έσοδα ακινήτων.

Η ευρύτερη εικόνα

Στο επενδυτικό της σκεπτικό, η GS αναδεικνύει την Πειραιώς ως ηγέτιδα της ελληνικής αγοράς σε καταθέσεις και χορηγήσεις με μερίδιο άνω του 25% και ολοένα πιο διαφοροποιημένο μείγμα δραστηριοτήτων μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, τη Eurobank ως άκρως κερδοφόρο και αναπτυσσόμενο όμιλο με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Λουξεμβούργο, και την Αlpha Bank ως τράπεζα με χαμηλότερο μεν ROTE, αλλά ισχυρότατη δημιουργία κεφαλαίου χάρη στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και στρατηγική ευελιξία μετά τις εξαγορές Astrobank και AXIA. Για την Εθνική, βλέπει σταδιακή αξιοποίηση του σημαντικού πλεονάζοντος κεφαλαίου σε υψηλότερες διανομές και πιστωτική επέκταση, με διατήρηση «μαξιλαριού» για πιθανές στρατηγικές κινήσεις.

Μεταξύ των βασικών κινδύνων που επισημαίνει ο οίκος για τις εκτιμήσεις του συγκαταλέγονται η επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης, η συμπίεση των επιτοκιακών περιθωρίων, το υψηλότερο του αναμενόμενου λειτουργικό κόστος ή κόστος κινδύνου, καθώς και η χαμηλότερη δημιουργία κεφαλαίου και οι συνακόλουθες διανομές στους μετόχους.