Morgan Stanley: Ψήφος εμπιστοσύνης στις τράπεζες, πού ποντάρει για το Q2

Θετική παραμένει η Morgan Stanley για τις ελληνικές τράπεζες, επιβεβαιώνοντας τη σύσταση overweight για τον κλάδο λίγο πριν από την έναρξη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων β' τριμήνου, στο τέλος του μήνα.

Ο αμερικανικός οίκος εκτιμά ότι τα μεγέθη θα αναδείξουν εκ νέου την ανθεκτικότητα των όγκων δανείων και των καθαρών εσόδων από τόκους, σε συνδυασμό με ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες, ενώ χαρακτηρίζει τον κλάδο ελκυστικό, τόσο λόγω του ισχυρού μακροοικονομικού περιβάλλοντος όσο και λόγω αποτιμήσεων που παραμένουν χαμηλές.

Στην κορυφή των προτιμήσεών της βρίσκονται η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς εκεί εντοπίζει το μεγαλύτερο περιθώριο θετικών εκπλήξεων έναντι των εκτιμήσεων της αγοράς στο β' τρίμηνο, αλλά και προοπτική αναβάθμισης των στόχων από τις διοικήσεις.

Αμετάβλητοι στόχοι, overweight σε τρεις από τις πέντε

Σε επίπεδο συστάσεων, η Morgan Stanley τηρεί overweight για Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank και equal-weight για Εθνική Τράπεζα και CrediaBank. Οι τιμές-στόχοι μένουν ως έχουν: 11,3 ευρώ για την Πειραιώς, 17,2 ευρώ για την Εθνική, 4,9 ευρώ για Eurobank και Αlpha Bank και 1,16 ευρώ για την CrediaBank.

Διατηρείται το ισχυρό momentum σε δάνεια και καταθέσεις

Το επιχείρημα του οίκου στηρίζεται πρωτίστως στη δυναμική της πιστωτικής επέκτασης. Η μέση νέα παραγωγή δανείων το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου «έτρεξε» με ρυθμό περίπου +40% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (+16% σε ετήσια βάση), με «ατμομηχανή» τα επιχειρηματικά δάνεια (περίπου +50% σε τριμηνιαία βάση) και σημαντική ώθηση από την καταναλωτική πίστη (+24% σε τριμηνιαία και σχεδόν +60% σε ετήσια βάση). Τα προσαρμοσμένα υπόλοιπα δανείων ενισχύθηκαν 7,4% ετησίως τον Μάιο, με τα εταιρικά στο +9,8% και τα καταναλωτικά στο +2,7%.

Ανοδικά κινούνται και οι καταθέσεις, με αύξηση 2,3% τον Μάιο έναντι του Μαρτίου και 7,9% σε ετήσια βάση -εικόνα που ενδέχεται να επηρεαστεί από την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου άνω των 4 δισ. ευρώ της ΔΕΗ. Οι προθεσμιακές ανέβηκαν στο 23% του συνόλου από 22% στο α' τρίμηνο του 2026, ενώ το μέσο επιτόκιο καταθέσεων backbook διαμορφώθηκε στις 32 μονάδες βάσης από 30, εξαιτίας των υψηλότερων επιτοκίων στις καταθέσεις όψεως των επιχειρήσεων.

Στο σκέλος των προμηθειών, ο οίκος «βλέπει» ισχυρό β' τρίμηνο στις προμήθειες δανείων, ως απόρροια της νέας παραγωγής, ενώ αναμένει ιδιαίτερα υψηλά έσοδα από επενδυτική τραπεζική λόγω της έντονης εγχώριας δραστηριότητας το διάστημα αυτό -με τις Αlpha Bank και Eurobank να ξεχωρίζουν.

Νόμος Κατσέλη και σενάριο μείωσης εταιρικού φόρου

Αναφορικά με τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η Morgan Stanley παραπέμπει στην ανάλυση της Moody's για το συνολικό κόστος των 700 εκατ. ευρώ που εκτιμά η κυβέρνηση για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες: 500 εκατ. ευρώ σε διαφυγόντες μελλοντικούς τόκους επί αναδιαρθρωμένου στεγαστικού χαρτοφυλακίου 16,5 δισ. ευρώ σε βάθος 20ετίας και επιπλέον 200 εκατ. ευρώ σε αναδρομικές επιστροφές τόκων. Οι ίδιες οι τράπεζες, πάντως, έχουν χαρακτηρίσει τον αντίκτυπο αμελητέο.

Ο οίκος σχολιάζει και τα δημοσιεύματα του ελληνικού Τύπου περί εξέτασης από το υπουργείο Οικονομικών μείωσης του συντελεστή εταιρικής φορολογίας στο 20% από 22%, ενδεχομένως στο πλαίσιο του προϋπολογισμού. Μια τέτοια κίνηση θα ήταν, κατά την άποψή του, θετική για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τις εταιρικές ταμειακές ροές, χωρίς ωστόσο να αναμένει επέκτασή της στις τράπεζες, λόγω των ζημιών που θα προέκυπταν από τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Σε ένα υποθετικό σενάριο εφαρμογής και στον κλάδο, η ανάλυση της Morgan Stanley δείχνει αρνητική επίπτωση 30-50 μονάδων βάσης στον δείκτη CET1, αλλά και ενίσχυση των κερδών ανά μετοχή κατά 1,4%-2,9% για το 2027.

Τι περιμένει ανά τράπεζα στο β' τρίμηνο

Τράπεζα Πειραιώς: Καθαρά κέρδη 324 εκατ. ευρώ, 7% πάνω από το consensus, με τα βασικά προ προβλέψεων κέρδη 2% υψηλότερα των προσδοκιών, χάρη σε καθαρά έσοδα από τόκους και έσοδα υπηρεσιών.

Ο δείκτης CET1 εκτιμάται στο 12,8%, οριακά (6 μ.β.) χαμηλότερα από τις προσδοκίες. Ο οίκος θεωρεί ότι η τράπεζα διαθέτει περιθώριο αναβάθμισης του guidance για τα NII του 2026 κατά 5% και για τις προμήθειες του 2028 κατά 14%, ενώ ο ίδιος ανεβάζει την εκτίμησή του για τα EPS κατά 1%.

Eurobank: Καθαρά κέρδη 414 εκατ. ευρώ, 7,8% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις, με τα βασικά κέρδη ενισχυμένα κατά 2% λόγω τόκων και προμηθειών. Ο δείκτης CET1 αναμένεται σταθερός σε τριμηνιαία βάση στο 15,4%, σε ευθυγράμμιση με το consensus. Η Morgan Stanley προσδοκά αναβάθμιση των εκτιμήσεων της διοίκησης για τα NII του 2026 κατά 6% (1% πάνω από την αγορά) και τοποθετεί τα έσοδα προμηθειών του 2026 3% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις, ενώ ανεβάζει τα EPS της περιόδου 2026-2028 κατά 2%-3%, κυρίως χάρη στις προμήθειες.

Αlpha Bank: Καθαρά κέρδη 244 εκατ. ευρώ, 1,7% πάνω από τις προβλέψεις, με τα έσοδα από προμήθειες να εκτιμώνται 26% υψηλότερα του consensus, με ώθηση από το μέρισμα της Prodea (περίπου 40 εκατ. ευρώ). Τα υποκείμενα έσοδα θα μπορούσαν να υπερβούν τις εκτιμήσεις κατά 2%, λόγω των εξαιρετικών επιδόσεων στην επενδυτική τραπεζική, της ισχυρής πρόβλεψης μερισμάτων και των προμηθειών δανείων. Τα NII του 2026 προβλέπονται σύμφωνα με το consensus (3% πάνω από το guidance), ενώ ο CET1 αναμένεται στο 14,7%.

Εθνική Τράπεζα: Καθαρά κέρδη 315 εκατ. ευρώ, περίπου 6% πάνω από τις εκτιμήσεις, με τα βασικά προ προβλέψεων κέρδη 1,5% υψηλότερα, χάρη σε τόκους και προμήθειες. Ο οίκος αναμένει αναβάθμιση του guidance για τα NII σε +5% ετησίως, με τον δείκτη CET1 σταθερό σε τριμηνιαία βάση στο 17,4%.

CrediaBank: Καθαρά κέρδη 9 εκατ. ευρώ, αυξημένα 12% σε τριμηνιαία βάση, με τα καθαρά έσοδα από τόκους στο +12% και τις προμήθειες στο +10% έναντι του α' τριμήνου, δείκτη κόστους προς έσοδα 55% και κόστος κινδύνου 50 μονάδων βάσης. Η τράπεζα αναμένεται να εμφανίσει ισχυρότερη πιστωτική επέκταση αλλά και μεγαλύτερη αύξηση του κόστους καταθέσεων σε σχέση με τον ανταγωνισμό, ως συνέπεια της στρατηγικής και του επιχειρηματικού της μοντέλου. Ο CET1 εκτιμάται στο 16%, μειωμένος κατά 60 μονάδες βάσης λόγω της αύξησης των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (RWA).