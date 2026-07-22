Τις δυο πρώτες άδειες για συναλλαγές κρυπτονομισμάτων βάσει MiCA έδωσε η Κεφαλαιαγορά

Τις πρώτες άδειες λειτουργίας εταιριών κρυπτονομισμάτων με βάση το νέο πλαίσιο MiCA έδωσε σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Επισημαίνεται ότι το MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) είναι το ενιαίο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την αγορά κρυπτοστοιχείων, το οποίο θεσπίζει κανόνες για την έκδοση και διαπραγμάτευση crypto και για τη λειτουργία των παρόχων σχετικών υπηρεσιών (CASPs), με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της εποπτείας και της προστασίας των επενδυτών.

Αναλυτικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1096η/22.7.2026 συνεδρίασή του αποφάσισε:

• Σε συνέχεια της τροποποίησης της νομοθεσίας και ειδικότερα της παρ. 7 του άρθρου 63 του ν. 5193/2025, την ανάκληση της συμπληρωματικής άδειας λειτουργίας και ως οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) με εσωτερική διαχείριση της εταιρείας «NOVAL PROPERTY Α.Ε.Ε.Α.Π.» κατόπιν αιτήματός της.

• Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας «ΑΛΦΑ FINANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ως προς την παροχή της παρεπόμενης υπηρεσίας υπ’ αρ. 3 του Τμήματος Β΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 επί των χρηματοπιστωτικών μέσων υπ’ αρ. 1 - 10 του Τμήματος Γ΄ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018.

• Την χορήγηση άδειας λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων στην εταιρεία με την επωνυμία «XENIOS BLOCKCHAIN GROUP A.E», για την παροχή της υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών της περ. 23 της παρ.1 του άρθρου 3 του του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114.

• Την χορήγηση άδειας λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων στην εταιρεία με την επωνυμία CAPITAL WALLET GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, για την παροχή των κάτωθι υπηρεσιών του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1114:

- παροχής φύλαξης και διαχείρισης κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών της περ. 17 της παρ.1 του άρθρου 3

-ανταλλαγής κρυπτοστοιχείων έναντι χρηματικών ποσών της περ. 19 της παρ.1 του άρθρου 3

-ανταλλαγής κρυπτοστοιχείων έναντι άλλων κρυπτοστοιχείων της περ. 20 της παρ.1 του άρθρου 3

- εκτέλεσης εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών της περ. 21 της παρ.1 του άρθρου 3

-λήψης και διαβίβασης εντολών σχετικά με κρυπτοστοιχεία για λογαριασμό πελατών της περ. 23 της παρ.1 του άρθρου 3

- παροχής υπηρεσιών μεταβίβασης κρυπτοστοιχείων για λογαριασμό πελατών της περ. 26 της παρ.1 του άρθρου 3