Άνοδος των μετοχών στην Ευρώπη με ελάχιστους πρωταγωνιστές

Η ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά θεωρούνταν για καιρό απρόσβλητη από αναταράξεις οι οποίες προέρχονταν από έναν μικρό αριθμό μετοχών. Ωστόσο, το περιορισμένο εύρος της ανόδου το 2026 ανέτρεψε πλήρως αυτή την εικόνα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Europe STOXX 600 καταγράφει ανοδική πορεία, με τους επενδυτές να τοποθετούν κεφάλαια σε εταιρείες όπως η ASML, η Infineon Technologies και η STMicroelectronics, την ώρα που ο ενθουσιασμός για την τεχνητή νοημοσύνη διαχέεται από τους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς στις μετοχές εταιρειών που κατασκευάζουν ημιαγωγούς στα χρηματιστήρια ανά τον κόσμο.

Έτσι, ο ευρωπαϊκός δείκτης εμφάνισε την υψηλότερη συγκέντρωση των τελευταίων ετών, καθώς τα κέρδη του στηρίχθηκαν σε έναν εξαιρετικά μικρό αριθμό εταιρειών, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Bloomberg

Σχεδόν το 60% της ανόδου κατά 8,8% που καταγράφει ο STOXX 600 φέτος προέρχεται από μόλις 10 μετοχές, με την ASML να έχει συνεισφέρει από μόνη της σχεδόν το ένα τέταρτο των κερδών και την HSBC να ακολουθεί με 8%. Η εικόνα αυτή βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την προηγούμενη τριετία, όταν ο δείκτης είχε πραγματοποιήσει άλμα 55% από τα χαμηλά του Σεπτεμβρίου του 2022 χάρη στην ενίσχυση ενός ευρύτερου φάσματος μετοχών από τους κλάδους των χρηματοοικονομικών, της βιομηχανίας, της υγείας, των ασφαλειών και της τεχνολογίας.

«Το προφίλ των αποδόσεων έχει στενέψει υπερβολικά», δήλωσε η Ανίκα Γκούπτα, διευθύντρια μακροοικονομικής έρευνας στη WisdomTree UK. «Αυτό δημιουργεί μια σαφή αστάθεια βραχυπρόθεσμα. Οι επενδυτές που επιλέγουν την Ευρώπη για λόγους διαφοροποίησης εξαρτώνται πλέον όλο και περισσότερο από τον ίδιο κύκλο επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη που κινεί τους τεχλογικούς τομείς των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και των αναδυόμενων αγορών».

Φυσικά, η επιρροή της τεχνολογία στην ευρωπαϊκή αγορά παραμένει πολύ μικρή σε σύγκριση με τις ΗΠΑ. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει μόλις το 8% του δείκτη STOXX 600, έναντι 26% των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ενώ από τους 10 κυριότερους καταλύτες της φετινής ανόδου, μόνο δύο σχετίζονται με την τεχνολογία: η ASML και η Infineon. Αντίθετα, ο αμερικανικός τεχνολογικός τομέας αντιπροσωπεύει το 36% του δείτκη S&P 500, όπου σχεδόν και οι 10 εταιρείες με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στη φετινή του άνοδο προέρχονται από την τεχνολογία.

Οι διακυμάνσεις στις παγκόσμιες αγορές μετοχών φέτος ανέδειξαν καθαρά τους κινδύνους της εξάρτησης από μια μικρή ομάδα τίτλων. Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας καταγράφει υπερδιπλάσια κέρδη φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό τον Ιούνιο καθώς οι μετοχές των εταιρειών κατασκευής ημιαγωγών επιδόθηκαν σε ράλι, ωστόσο έκτοτε έχει υποχωρήσει κατά 27%.

Παράλληλα, αυτή η δυσανάλογη επιρροή καλύπτει τις ανακατατάξεις που συντελούνται στο υπόλοιπο ταμπλό: παρότι ο STOXX 600 καταγράφει την ίδια συνολική άνοδο το 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, το ποσοστό των μετοχών του που έχουν πραγματοποιήσει βουτιά άνω του 20% έχει υπερδιπλασιαστεί.

Ένα θετικό σημείο είναι ότι η Ευρώπη κατάφερε να υπεραποδώσει έναντι των υπόλοιπων αγορών τις τελευταίες έξι εβδομάδες, όταν οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις στις ακριβές μετοχές ημιαγωγών.

Ο STOXX 600 έχει ενισχυθεί κατά 3% από τα τέλη Μαΐου, ενώ ο S&P 500 και ο KOSPI υποχώρησαν κατά 2,2% και 21% αντίστοιχα. Αυτό οφείλεται εν μέρει στα διαρκή κέρδη του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και στις βελτιωμένες προοπτικές για την εταιρική κερδοφορία.

«Αυτό που ακούω από τους επενδυτές είναι ότι προτιμούν τις ευρωπαϊκές αγορές επειδή είναι πράγματι πιο διαφοροποιημένες και λιγότερο εκτεθειμένες στην τεχνολογία σε σύγκριση με την Ασία ή τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Εμάνουελ Κάου, στρατηγικός αναλυτής της Barclays.

Ωστόσο, καθώς οι «πρωταγωνιστές» των τελευταίων ετών, όπως οι τράπεζες και οι αμυντικές βιομηχανίες, χάνουν τη δυναμική τους, η τεχνολογία αναμένεται να διατηρήσει τα ηνία στην Ευρώπη, αυξάνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω συγκέντρωσης και εντονότερων διακυμάνσεων στο δεύτερο μισό του έτους.

«Η τεχνολογία παραμένει ο κύριος μοχλός της αγοράς», σημείωσε ο ΝΙλ Μπάιρελ, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων στην Premier Miton. «Τα αρχικά κέρδη από την τεχνητή νοημοσύνη επικεντρώθηκαν στους αμερικανικούς κολοσσούς που έλειπαν από την Ευρώπη. Τώρα που οι ημιαγωγοί βρίσκονται στο επίκεντρο, περιμένω ότι οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί πρωταγωνιστές θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή».