Lavipharm: Περιθώριο ανόδου άνω του 40% βλέπει η Optima

Σε μια ιδιαίτερα δυναμική αναπτυξιακή πορεία εισέρχεται η Lavipharm, σύμφωνα με την Optima Bank, η οποία ξεκινά την κάλυψη της μετοχής με σύσταση Buy και τιμή-στόχο τα €2,08, που αντιστοιχεί σε συνολικό περιθώριο ανόδου 43,4% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Όπως επισημαίνει η Optima στην έκθεσή της με τίτλο «At the Start of an Exciting Growth Journey», η Laνipharm, που ιδρύθηκε το 1911 και έχει έδρα στην Παιανία, αποτελεί μια ολοκληρωμένη εταιρεία στον χώρο της υγείας, με δραστηριότητα στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία και διανομή φαρμακευτικών και προϊόντων υγείας. Ξεχωριστή θέση στο χαρτοφυλάκιό της κατέχουν τα διαδερμικά συστήματα χορήγησης φαρμάκων.

Η επιστροφή της Laνipharm στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών στα τέλη του 2022 αποτέλεσε, σύμφωνα με την Optima, σημείο καμπής για την εταιρεία. Το 2024 ο όμιλος επέστρεψε σε εμφανή τροχιά ανάπτυξης, με τις πωλήσεις προ rebate και clawback να ανέρχονται σε €61 εκατ., αυξημένες κατά 12,3% σε ετήσια βάση, ενώ το 2025 οι πωλήσεις προ rebate και clawback έφτασαν τα €70 εκατ. και οι πωλήσεις μετά rebate και clawback τα €62,6 εκατ. Τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €15,5 εκατ. και τα καθαρά κέρδη σε €6 εκατ.

Η Optima αναφέρεται παράλληλα στις πρόσφατες στρατηγικές κινήσεις της Laνipharm, μεταξύ των οποίων η έξοδος από τις δραστηριότητες χονδρικής και logistics τρίτων, η πώληση της Pharma Plus, η εμπορική διάθεση του πρώτου εγχώρια παραγόμενου συνταγογραφούμενου προϊόντος ιατρικής κάνναβης στην Ελλάδα μέσω της Tikun Olam Europe, καθώς και η συμφωνία του Ιανουαρίου 2025 με την iNova για το νέο αντισηπτικό OTC προϊόν της Laνipharm, με δυνατότητα διάθεσης σε έως και 60 χώρες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η χρηματιστηριακή στην πρόσφατη συμφωνία για την απόκτηση των δικαιωμάτων του Durogesic σε 24 χώρες έναντι $12 εκατ., η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τις προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου. Η μεταφορά της παραγωγής του Durogesic στις εγκαταστάσεις της Laνipharm αναμένεται να ξεκινήσει από το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Optima, η περίοδος 2025-2030 αναμένεται να χαρακτηρίζεται από ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, με τον κύκλο εργασιών προ rebate και clawback να αυξάνεται με σύνθετο ετήσιο ρυθμό (CAGR) 25,9%, τα EBITDA κατά 34,5% και τα καθαρά κέρδη κατά 59,2%. Η αύξηση των EBITDA εκτιμάται ότι θα συνοδευτεί από διεύρυνση του περιθωρίου κατά 670 μονάδες βάσης, χάρη στις συνέργειες κόστους και τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Καταλύτη για την κερδοφορία αναμένεται να αποτελέσει ο συνδυασμός της οργανικής ανάπτυξης, των νέων προϊόντων και των εξαγορών, αλλά και η σημαντική λειτουργική μόχλευση. Παράλληλα, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται να παραμείνουν κοντά στα επίπεδα συντήρησης, με εξαίρεση ενδεχόμενες νέες εξαγορές.

Η Optima εκτιμά ότι η ισχυρή λειτουργική κερδοφορία σε συνδυασμό με τις περιορισμένες ανάγκες για capex θα δημιουργήσει περιθώριο για υψηλότερες μερισματικές διανομές, ενώ ταυτόχρονα θα στηρίξει την περαιτέρω απομόχλευση του ισολογισμού.

Μάλιστα, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, η Optima προβλέπει «εκρηκτική» αύξηση των πωλήσεων κατά περίπου 24%, πριν ακόμη συνυπολογιστεί η συνεισφορά του Durogesic.