Titan: Ανεβάζει τον πήχη για τη μετοχή η Eurobank Equities

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Titan δίνει η Eurobank Equities, διατηρώντας τη σύσταση Buy, καθώς αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις της για την κερδοφορία του ομίλου, ενσωματώνοντας τη συμβολή των πρόσφατων εξαγορών και την πορεία υλοποίησης των δράσεων βελτίωσης της αποδοτικότητας.

Ειδικότερα, η χρηματιστηριακή αυξάνει την τιμή-στόχο στα €64,4 ανά μετοχή, από €61,2 προηγουμένως, με το περιθώριο ανόδου να εκτιμάται περίπου στο 26%. Η αναθεώρηση των προβλέψεων οδηγεί σε αύξηση των εκτιμήσεων για τα EBITDA της περιόδου 2026-2028 κατά 1%, 4% και 7%, αντίστοιχα, ενώ τα καθαρά κέρδη αναβαθμίζονται κατά 2%, 2% και 8%.

Η περιορισμένη αναβάθμιση για το 2026 αντανακλά, σύμφωνα με τη Eurobank Equities, το γεγονός ότι η φετινή χρονιά παραμένει μεταβατική, καθώς η ζήτηση για κατοικίες στις ΗΠΑ παραμένει ασθενής, εξακολουθούν να υπάρχουν πιέσεις από το κόστος και τα ναύλα, ενώ τα πρόσφατα αποκτήματα συνεισφέρουν σταδιακά στα αποτελέσματα.

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες αναβαθμίσεις για το 2027 και το 2028 αποδίδονται στην πλήρη συνεισφορά των Tracim, VDE και Keystone, στην επιλεκτική οργανική ανάπτυξη των όγκων, στη θετική σχέση τιμών και κόστους, καθώς και στην προοδευτική επίδραση των εξοικονομήσεων από τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την απανθρακοποίηση.

Συνολικά, οι προβλέψεις της Eurobank Equities τοποθετούν τα EBITDA του ομίλου στα €934 εκατ. το 2029, λίγο κάτω από τον στόχο της διοίκησης για €1 δισ., με τον εκτιμώμενο σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης να διαμορφώνεται περίπου στο 11%.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η Titan περνά από μια φάση κυκλικής ανάκαμψης σε μια πολυετή πορεία σύνθετης ανάπτυξης, στηριζόμενη σε μια μεγαλύτερη και πιο διαφοροποιημένη πλατφόρμα. Ο οδικός χάρτης της διοίκησης για το 2029 προβλέπει έσοδα €3,5-4 δισ., EBITDA περίπου €1 δισ., περιθώριο EBITDA άνω του 26% και απόδοση απασχολούμενων κεφαλαίων (ROCE) 15%-17%.

Η Eurobank Equities εμφανίζεται σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένη με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, αν και ελαφρώς πιο συντηρητική, καθώς δεν ενσωματώνει στις προβλέψεις της επιπλέον δυνατότητα εξαγορών ύψους €700-800 εκατ. και υποθέτει καθυστερημένη ανάκαμψη της αμερικανικής αγοράς κατοικίας.

Με βάση το μοντέλο της χρηματιστηριακής, τα EBITDA αναμένεται να αυξηθούν με CAGR περίπου 11% την περίοδο 2026-2029, με τις ΗΠΑ να παραμένουν η μεγαλύτερη πηγή κερδοφορίας, χάρη στις υποδομές, τις μη οικιστικές κατασκευές και τη σταδιακή ανάκαμψη της αγοράς κατοικίας. Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη αναμένεται να προσφέρουν μια ανθεκτική βάση κερδοφορίας, ενώ η Νοτιοανατολική Ευρώπη παραμένει περιοχή υψηλών περιθωρίων και σταθερής ανάπτυξης. Παράλληλα, η Ανατολική Μεσόγειος αποκτά μεγαλύτερη σημασία μετά την εξαγορά της Tracim, με στήριξη από την εγχώρια ανάκαμψη και τις εξαγωγικές δυνατότητες σε Αίγυπτο και Τουρκία.

Σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, η Titan επιδιώκει να επιταχύνει την ανάπτυξη κεφαλαίων, διατηρώντας παράλληλα τον δανεισμό και τις αποδόσεις υπό έλεγχο. Η Eurobank Equities υπολογίζει σωρευτικές κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου €1,65 δισ. την περίοδο 2026-2029, παράλληλα με περίπου €700-800 εκατ. σε ανακοινωμένες εξαγορές.

Παρά τον αυξημένο επενδυτικό κύκλο, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι οι αποδόσεις θα παραμείνουν ισχυρές, με την προ φόρων απόδοση επενδεδυμένων κεφαλαίων (ROIC) να διαμορφώνεται στο 16%-18% την περίοδο 2026-2029. Η μόχλευση αναμένεται να παραμείνει συντηρητική, με το καθαρό χρέος προς EBITDA να κορυφώνεται περίπου στο 1,4x το 2026 και να υποχωρεί στη συνέχεια, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) αναμένεται να περάσουν σε θετικό έδαφος από το 2027, στηρίζοντας τις αυξανόμενες αποδόσεις προς τους μετόχους.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η Eurobank Equities σημειώνει ότι μετά την ισχυρή ανατίμηση της τελευταίας 12μηνης περιόδου, η Titan διαπραγματεύεται περίπου στα επίπεδα των ευρωπαϊκών ομίλων δομικών υλικών, αλλά με σημαντική έκπτωση έναντι του ευρύτερου ομίλου εταιρειών αναφοράς, παρά το γεγονός ότι οι δραστηριότητες στις ΗΠΑ συνεισφέρουν πάνω από το 55% της συνολικής κερδοφορίας.

Κατά την άποψη της χρηματιστηριακής, το discount αυτό δύσκολα δικαιολογείται, δεδομένου ότι η Titan συνδυάζει ισχυρό ρυθμό αύξησης EBITDA, κορυφαίες αποδόσεις κεφαλαίων, συντηρητική μόχλευση και σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης μέσω εξαγορών.