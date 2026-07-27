Νέα επενδυτικά προϊόντα προσφέρει στην Ελλάδα η Revolut

Η Revolut, η παγκόσμια fintech με 75 εκατομμύρια πελάτες, ανακοίνωσε σήμερα τη διάθεση πρόσβασης σε επενδυτικά κεφάλαια Ιδιωτικών Αγορών, φέρνοντας στους πελάτες της στην Ελλάδα επενδυτικές ευκαιρίες θεσμικού επιπέδου.

Η νέα σειρά επενδυτικών προϊόντων προσφέρει στους έμπειρους επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα μια πύλη εισόδου στον αναπτυσσόμενο κόσμο των ιδιωτικών αγορών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους μέσω επενδύσεων σε ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, ιδιωτική πίστωση και ιδιωτικές υποδομές, μέσα από κεφάλαια που διαχειρίζονται τέσσερις από τους κορυφαίους επενδυτικούς ομίλους παγκοσμίως, απευθείας μέσα από την εφαρμογή της Revolut.

Γεφυρώνοντας το χάσμα προς τις θεσμικές επενδύσεις μέσω κεφαλαίων που διαχειρίζονται κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι

Παραδοσιακά, οι ιδιωτικές αγορές αποτελούσαν επενδυτικό πεδίο κυρίως για θεσμικούς επενδυτές που επιδιώκουν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και μεγαλύτερη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους. Ωστόσο, οι υψηλές ελάχιστες απαιτήσεις επένδυσης που συχνά ξεπερνούσαν τις 100.000 ευρώ, η πολύπλοκη γραφειοκρατία και οι απρόβλεπτες κεφαλαιακές κλήσεις (capital calls) καθιστούσαν μέχρι σήμερα αυτές τις κατηγορίες ενεργητικού υψηλής απόδοσης απρόσιτες για τους περισσότερους ιδιώτες επενδυτές, με εξαίρεση τους ιδιαίτερα εύπορους.

Η Revolut έρχεται να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα, μειώνοντας σημαντικά τα εμπόδια εισόδου και γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των θεσμικών στρατηγικών και των καθημερινών επενδυτικών χαρτοφυλακίων. (Ισχύουν χρεώσεις, όπως αμοιβές διαχείρισης και απόδοσης των κεφαλαίων)

Μέσω στρατηγικών συμφωνιών διανομής με τους Apollo, Ares, Hamilton Lane και Partners Group, οι χρήστες της Revolut αποκτούν πλέον πρόσβαση σε επιλεγμένα κεφάλαια ιδιωτικών αγορών που διαχειρίζονται αυτοί οι κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι. Οι εταιρείες αυτές, στις οποίες εμπιστεύονται τα κεφάλαιά τους συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά ταμεία και θεσμικοί επενδυτές παγκοσμίως, διαχειρίζονται και εποπτεύουν συλλογικά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 2,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Κάθε κεφάλαιο αξιολογείται από την εσωτερική ομάδα επιλογής επενδυτικών κεφαλαίων της Revolut, η οποία εξετάζει, μεταξύ άλλων, την επενδυτική στρατηγική, το ιστορικό αποδόσεων, την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και την ικανότητα προσαρμογής στους διαφορετικούς κύκλους της αγοράς. Μέσω αυτής της διαδικασίας, η Revolut προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση σε μια προσεκτικά επιλεγμένη σειρά επενδυτικών κεφαλαίων μέσα από την πλατφόρμα της.

Δομημένη πρόσβαση μέσω του πλαισίου ELTIF 2.0

Για την παροχή αυτής της πρόσβασης, τα κεφάλαια στην πλατφόρμα της Revolut είναι διαρθρωμένα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο ELTIF 2.0 (Ευρωπαϊκό Ταμείο Μακροπρόθεσμων Επενδύσεων). Τα παραδοσιακά επενδυτικά οχήματα των ιδιωτικών αγορών συνεπάγονται συνήθως πολυετή δέσμευση κεφαλαίων και απαιτούν σύνθετη διαχείριση ρευστότητας, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει την επίτευξη πιθανών αποδόσεων. Η πλατφόρμα της Revolut προσφέρει πρόσβαση σε κεφάλαια ELTIF 2.0 αορίστου διάρκειας (evergreen), τα οποία επενδύουν τα κεφάλαια από την πρώτη κιόλας ημέρα σε ένα ήδη ενεργό χαρτοφυλάκιο.

Παρόλο που το πλαίσιο ELTIF 2.0 εισάγει περιοδικά «παράθυρα» ρευστότητας, προσφέροντας στους επενδυτές δομημένες ευκαιρίες για τη σταδιακή εξαγορά της επένδυσής τους, τα συγκεκριμένα κεφάλαια παραμένουν εκ φύσεως μη ρευστοποιήσιμα. Οι εξαγορές δεν είναι εγγυημένες, ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς ή προσωρινή αναστολή σύμφωνα με τους όρους κάθε κεφαλαίου, ενώ οι υποκείμενες επενδύσεις παραμένουν εκ φύσεως μη ρευστοποιήσιμες. Ως εκ τούτου, αυτά τα κεφάλαια έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μακροπρόθεσμους επενδυτές με πολυετή επενδυτικό ορίζοντα, οι οποίοι δεν χρειάζονται άμεση πρόσβαση στα κεφάλαιά τους. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να διατηρήσουν την επένδυσή τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. (Ένα κεφάλαιο ELTIF θα πρέπει να αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος των συνολικών επενδύσεων ενός επενδυτή)

Ο Rolandas Juteika, Επικεφαλής του τμήματος Επενδυτικών Συναλλαγών της Revolut (ΕΟΧ), δήλωσε: «Οι ιδιωτικές αγορές αποτελούσαν εδώ και καιρό την κατηγορία ενεργητικού που έλειπε από το χαρτοφυλάκιο του μέσου επενδυτή, όχι λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος, αλλά λόγω έλλειψης πρόσβασης. Συνάπτοντας συνεργασίες με κολοσσούς όπως οι Apollo, Ares, Hamilton Lane και Partners Group, αλλάζουμε ριζικά αυτή τη δυναμική.»

«Δεν πρόκειται απλώς για την προσφορά χαμηλότερων ορίων εισόδου, αλλά για την παροχή των εργαλείων που χρειάζονται οι χρήστες μας ώστε να δημιουργήσουν πιο εξελιγμένα, διαφοροποιημένα και ανθεκτικά χαρτοφυλάκια με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Τα συγκεκριμένα κεφάλαια έχουν σχεδιαστεί στοχευμένα για επενδυτές με υπομονή και μακροπρόθεσμη προσέγγιση, αντανακλώντας την πραγματική φύση των ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων, και πιστεύουμε ότι θα συμβάλουν ουσιαστικά στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των καθημερινών επενδυτικών χαρτοφυλακίων και των θεσμικών στρατηγικών στις ιδιωτικές αγορές.»