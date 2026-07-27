Beta Securities: Στα €1,24 δισ. τα τραπεζικά κέρδη β' τριμήνου

Στα €1,24 δισ. εκτιμώνται τα συνολικά προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την έκθεση προεπισκόπησης της Beta Securities. Η περίοδος δημοσίευσης των οικονομικών αποτελεσμάτων εκτείνεται από τις 29 έως 31 Ιουλίου, με την αγορά να εστιάζει στην πιθανή αναθεώρηση των στόχων για τα καθαρά έσοδα από τόκους και τις διανομές κεφαλαίου.

Η επίσπευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Ταμείο Ανάκαμψης από τον Αύγουστο στον Μάιο λειτούργησε ως καταλύτης, προκαλώντας ισχυρή αύξηση των επιχειρηματικών πιστώσεων τον Ιούνιο. Ταυτόχρονα, οι καταθέσεις κατέγραψαν ανάκαμψη με εισροές €5,2 δισ. κατά το πρώτο διήμερο του τριμήνου, επηρεασμένες θετικά από την αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ ύψους €4,5 δισ. τον Μάιο.

Τράπεζα P/TBVPS P/E '26E P/E '27E P/E '28E Alpha Βank 1,1 9,3 8,2 7,2 Εurobank 1,6 10,2 9,2 8,2 Πειpαιώς 1,5 9,9 8,9 8,2 Εθνική Τράπεζα 1,6 11,2 9,9 8,9

ΠΗΓΗ: Beta Securities | Επεξεργασία: Euro2day.gr

Οι εκτιμήσεις

Στο μακροοικονομικό πεδίο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαιρεί την Ελλάδα από τη διαδικασία παρακολούθησης μακροοικονομικών ανισορροπιών. Η αύξηση του ΑΕΠ διαμορφώνεται στο 2,0% για το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 0,7% στην Ευρωζώνη. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) του τραπεζικού κλάδου αναθεωρούνται αυξητικά κατά 3% για το 2026 και κατά 5% για τη διετία 2027-2028.

Η Εurobank

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Eurobank αναμένεται να κάνουν άλμα στα €381,1 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο από €350,9 εκατ. το πρώτο τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους εκτιμώνται στα €683,4 εκατ. από €663,5 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Τα έσοδα προμηθειών αναμένονται στα €210,0 εκατ. από €203,0 εκατ. το πρώτο τρίμηνο. Τα λειτουργικά έξοδα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα €332,0 εκατ. από €330,3 εκατ., ενώ οι προβλέψεις αναμένονται στα €79,1 εκατ. από €76,5 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο.

Η Πειpαιώς

Τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς αναμένεται να διαμορφωθούν στα €320,0 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο από €281,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους προβλέπονται στα €490,9 εκατ. από €481,3 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Τα έσοδα προμηθειών αναμένονται στα €216,7 εκατ. από €210,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο, υποστηριζόμενα από την Εθνική Ασφαλιστική και τη διαχείριση κεφαλαίων. Τα λειτουργικά έξοδα αναμένονται στα €245,0 εκατ. από €246,0 εκατ. το πρώτο τρίμηνο.

Η Eθνική

Τα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας μετά από έκτακτα στοιχεία εκτιμώνται στα €296,0 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο από €272,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο. Τα οργανικά καθαρά κέρδη προβλέπονται στα €315,0 εκατ. από €344,3 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένονται ενισχυμένα στα €551,3 εκατ. από €541,0 εκατ. το πρώτο τρίμηνο. Τα έσοδα προμηθειών προβλέπονται στα €122,7 εκατ. από €114,0 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Τα λειτουργικά έξοδα εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν στα €245,6 εκατ., ενώ ο δείκτης CET1 αναμένεται στο 17,4% απορροφώντας το ειδικό πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους €300 εκατ.

Η Αlpha Βank

Τα καθαρά κέρδη της Alpha Bank αναμένεται να κινηθούν στα €241,2 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο από €224,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους εκτιμώνται στα €425,0 εκατ. από €416,3 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Τα έσοδα προμηθειών προβλέπονται στα €147,0 εκατ. από €139,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο. Τα λειτουργικά έξοδα αναμένονται αυξημένα στα €233,1 εκατ. από €229,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο, με τις προβλέψεις να διαμορφώνονται στα €50,0 εκατ. από €48,0 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.