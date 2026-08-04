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Ελαστρον: Στις 25 Αυγούστου η καταβολή μερίσματος €0,10/μετοχή

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026.

Ελαστρον: Στις 25 Αυγούστου η καταβολή μερίσματος €0,10/μετοχή

Δημοσιεύθηκε: 4 Αυγούστου 2026 - 17:45

Η «ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι με απόφαση της μετ’ αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16ης Ιουλίου 2026 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος ποσού 0,105 Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) για την χρήση του 2025.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Συνεπώς το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους μετόχους θα ανέλθει στο ποσό των 0,10 Ευρώ ανά μετοχή.

Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2026 (Ημέρα Αποκοπής), οπότε και οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Euronext Athens χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2025.

Συνεπώς, δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Euronext Securities Athens» κατά την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 (Ημερομηνία Καταγραφής).

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη, 25 Αυγούστου 2026 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»

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