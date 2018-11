Τραμπ: Αν κάνουν έρευνα οι Δημοκρατικοί, θα κάνουμε κι εμείς!

«Eάν οι Δημοκρατικοί νομίζουν ότι θα δαπανήσουν τα χρήματα των φορολογουμένων για να κάνουν έρευνα για εμάς σε επίπεδο Βουλής, τότε θα αναγκαστούμε να κάνουμε έρευνα για αυτούς και όλες τις διαρροές απόρρητων πληροφοριών και πολλών άλλων, σε επίπεδο Γερουσίας. Χρειάζονται δύο για παίξουν αυτό το παιχνίδι!», τονίζει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

If the Democrats think they are going to waste Taxpayer Money investigating us at the House level, then we will likewise be forced to consider investigating them for all of the leaks of Classified Information, and much else, at the Senate level. Two can play that game!