H Robyn Denholm νέα πρόεδρος της Tesla στη θέση του Ελον Μασκ

Η Robyn Denholm θα αντικαταστήσει τον Ελον Μασκ στην προεδρία της Tesla. Πριν από ένα μήνα ο δισεκατομμυριούχος αποσύρθηκε από τη θέση, ως μέρος διακανονισμού με τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές.

H εταιρεία έπρεπε μέχρι τις 13 Νοεμβρίου να καλύψει τη θέση, υπό τον διακανονισμό με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, η οποία σημείωσε ότι τα tweets του Ελον Μασκ για έξοδο της Tesla από το Χρηματιστήριο είχαν «ψευδή ή παραπλανητικά μηνύματα». Σύμφωνα με την απόφαση της, μπορούσε να παραμείνει CEO αλλά όχι και πρόεδρος.

