Τραμπ: Ευχαριστώ τη Σαουδική Αραβία για τις χαμηλές τιμές πετρελαίου!

«Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πιο χαμηλά. Ωραία! Σαν μία μεγάλη φορολογική περικοπή για την Αμερική και τον Κόσμο. Απολαύστε! Είναι στα 54 δολάρια, ήταν $82. Ευχαριστώ τη Σαουδική Αραβία, αλλά ας πάμε χαμηλότερα!», δημοσίευσε σε ανάρτηση του στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.

Oil prices getting lower. Great! Like a big Tax Cut for America and the World. Enjoy! $54, was just $82. Thank you to Saudi Arabia, but let’s go lower!